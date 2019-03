Boldbaner på Dyrskuepladsen koster yderligere 2,5 millioner

Det satte et større planlægningsarbejde i gang hos Odense Kommune. I første omgang blev der sat 16 millioner kroner af til at etablere baner, der skulle give større kapacitet til OB, bedre betingelser for kvinde- og pigefodbold i Marienlyst samt til at renovere en kunstgræsbane i Hjallese.

Ultimatum fra dyrskue

For at imødekomme ønsket fra OB skulle der ske en rokade af byens fodboldklubber.

Selvom kommunen lovede, at alle klubberne enten ville få samme eller mere plads, fik rokaden nogle af de mindre klubber til at frygte, at de ville ende dårligere stillet, end da de startede. Klubberne var uenige om flere af kommunens fire planer for rokering, og der blev ikke fundet en løsning dengang.

I juli 2017 kunne klubberne dog finde noget at blive enige om: dyrskuet måtte vige for fodbolden. De ønskede slet og ret, at Det Fynske Dyrskue flyttede til nye græsgange, så Dyrskuepladsen var brugbar en større del af sommeren. Det var ikke det mest populære forslag blandt odenseanerne. Heller ikke hos Det Fynske Dyrskue, som meldte ud, at det ville være slut med dyrskue, hvis man ikke kunne bruge pladsen, som dyrskuet har indtaget hver sommer siden 1961.

Først da borgmester Peter Rahbæk Juel (S) samt by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) i oktober 2017 tildelte yderligere otte millioner kroner til anlæggelse af blandt andet to nye kunstgræsbaner i Ådalen til OB, gik kabalen op uden sure miner.

Med et nyt prisskilt på 24 millioner kroner gik anlægningen af banerne i gang. Det budget holdt, indtil det viste sig, at der var komplikationer med jordbunden. Det er det, som Odense Byråd netop har sagt ja til at bruge yderligere 2,5 millioner kroner på.