Bolbro-skole er kritisk: Gartnerbyens børn på vej på Åløkkeskolen

Rent geografisk hører området egentlig til Provstegårdskolen. Men når den tidligere Gasa-grund ved Middelfartvej er igennem forvandlingen fra industriområde til nyt og stort boligområde med navnet Gartnerbyen, skal børnene i de mange nye huse og lejligheder ikke have skoleliv på Provstegårdskolen i Bolbro, men på Åløkkeskolen i Åløkkekvarteret.

Der foreslår i hvert fald Børn- og Ungeforvaltningen, og politikerne i Børn- og Ungeudvalget skal tirsdag sige ja eller nej til den ændring af skoledistriktet.

Forvaltningen begrunder de nye distriktstreger med, at Åløkkeskolen de seneste år har oplevet et fald i mængden af elever og derfor både har brug for og plads til nye børn.

- For at sikre fortsat faglig og økonomisk bæredygtighed for skolen anbefales det, at det område, hvor Gartnerbyen opføres, kommer til at høre til Åløkkeskolens distrikt, lyder det blandt andet i indstillingen.

Og det er Åløkkeskolen selvsagt glad for.

I et høringssvar, der også er underskrevet af Åløkkekvarterets grundejerforening, hæfter skolen sig ved, at de seneste tre års nedgang i antallet af børn i det nuværende distrikt har resulteret i, at der ikke som vanligt er dannet to, men kun en enkelt 0. klasse hvert år.

- Åløkkeskolen har tidligere haft to klasser på hver årgang og har derfor de fysiske rammer til at rumme den forventede elevtilgang. På Åløkkeskolen vil vi derfor glæde os over, at Gartnerbyens nye skolebørn kan få tilhørsforhold til skolen. Området Gartnerbyen ligger også naturligt placeret i forhold til Åløkkeskolens øvrige distrikt, og den forventede boligmasse med både private og almene boliger passer godt til skolens mangfoldighed, fremgår det af høringssvaret.