Bøssefjendsk kultgruppe forudså fremtiden: Nu fejrer de jubilæum

Den ironiske hiphop-gruppe Odense Assholes markerer tiårsjubilæet for sit album "Ik' For Sjov" med en genudgivelse af gruppens største hits på vinyl. Fyens Stiftstidende mødtes med to af medlemmerne til en refleksion over tiden som en del af verdens voldeligste rapgruppe.

For 10 år siden bragede den notoriske hiphop-gruppe Odense Assholes ud af den odenseanske undergrund og tævede folks trommehinder med albummet "Ik' For Sjov". På kort tid eksploderede gruppens fanskare ud over Odenses grænser, og gruppen rejste landet tyndt for at spille koncerter. Nu er de tilbage for en stund med en genudgivelse af OA's største hits og en ny single for at fejre tiårsjubilæet for udgivelsen. - Mange af de folk, der hører OA i dag, er dem, der hørte det dengang. Der er nostalgi i det for dem. Så når vi laver en vinyl, er det for de inkarnerede fans. En del af indersiden af vinylen er dedikeret til vores fans med billeder af de sejeste af dem med OA-gear og OA-tatoveringer, siger Dion Rasmussen om vinylen. En stor del af OA's brand er den blikfangende orange farve, der altid har gennemsyret gruppens visuelle udtryk. Vinylen er ingen undtagelse. Selve pladen er nemlig pang-orange, og satiren fuldendes, når grammofonens center stikker op gennem pladens midte, der slet og ret forestiller et røvhul. Fyens Stiftstidende satte sig ned med rapper Dion Rasmussen og producer Bogi Nystrøm fra OA for at reflektere over gruppens rejse.

Odense Assholes Voldsrap-projektet Odense Assholes bestod alt i alt af syv medlemmer.Dion Rasmussen, Thomas Dambo og Christian Hansen rappede i OA.



Dion Rasmussen har været med til at drive 10 forskellige rapskoler for socialt udsatte unge og ejer i dag sit eget indie-label og konsulentvirksomheden SlingShot Music. Her er han er brancherådgiver for en lang række etablerede artister og labels omkring udgivelser, sociale medier og streamingtjenester.



I dag er Thomas Dambo en international kunstner og genbrugsaktivist, som rejser verden rundt og bygger enorme trolde ud af genbrugsmaterialer. Står blandt andet bag "Vestegnens 6 glemte kæmper".



Christian Hansen er partnerchef i virksomheden Lasso X, hvor han arbejder med at optimere virksomheders forretningsprocesser via offentlige datakilder.



Gruppens producer, Bogi Nyström, arbejder i dag som freelance producer og lydtekniker for en række danske artister.



Morten Winther var sanger i OA. Han har arbejdet som creative director for Universal Music. Efter et par år i USA grundet Lukas Grahams enorme succes, er han nu vendt hjem til Danmark, hvor han arbejder som manager for Danmarks største gruppe Scarlet Pleasure. OA's trommeslager, Christian Skjølstrup, ejer idag Glass Management, der er en markant spiller i den danske musikbranche, som repræsenterer både producere, sangskrivere og artister. Sidste år hittede han blandt andet med internetfænomenet Gulddreng. Niels Lindegaard var OA's hypeman til koncerter. Han er stifter og ejer af virksomheden Kaffe & Damp Kompaniet.

Spillestedet Posten, som ses i baggrunden, har på mange måder været Odense Assholes' hjemmebane. Her er produceren Bogi Nystrøm (tv.) og rapperen Dion Rasmussen (th). Foto: Mathias Banke

På grænsen OA blev skabt i 2008. Dion mødte gruppens andre medlemmer til en jam-aften på Studenterhuset i Odense, hvor de hver især var inde og optræde i forskellige konstellationer. De faldt hurtigt i hak og begyndte at lave musik sammen, som efter kort tid, førte til dannelsen af projektet OA. - De havde gang i et lille projekt med noget hidsig rap, og da jeg kom ind over, blev det til OA, siger Dion Rasmussen. Lysten til at vække forargelse har fra starten været et af de grundlæggende formål med lave musik under OA-navnet. Missionen var at lave verdens voldeligste hiphop-plade nogensinde, der overskred folks grænser. Så det var et mål i sig selv at forarge? - Ja, men samtidig ville vi gøre det gennem satire. Vi ville både forarge og bringe fokus på nogle dårlige tilstande på en sarkastisk måde. Man får ikke folk til at slå øjnene op, for at der sker noget forkert i verden ved at stå med en belærende pegefinger. Det, vi gjorde i stedet, var at lave et nummer med vigtige pointer, men hvor vi havde en ironisk tilgang til det, siger Dion Rasmussen. Fangede folk så pointen? - Det, der var med til at skabe stor debat i starten, var, at vi lå i et grænseland, hvor folk var i tvivl. På sigt gjorde vi mere ud af at understøtte, at det var for sjov. Der var nogen, der synes det var sjovt, fordi det var ironisk, og andre der synes, det var sjovt, fordi de troede, at det var oprigtigt. En af grundene til at så mange lyttede til os var, at folk begyndte at diskutere det på nettet, forklarer Dion Rasmussen.

Internetpionerer De kontroversielle tekster i OA's numre og de diskussioner, de affødte, var med til at gøre OA til et internetfænomen i en tid, hvor musikindustrien stadig var ved at finde ud af, hvordan de kunne bruge nettet til deres fordel. Streamingtjenester som Spotify havde ikke for alvor fat i danskerne, og de sociale medier var ikke tilplastrede, digitale reklamesøjler for musikindustriens tunge drenge, da OA begyndte at udnytte dem. - Efter et år var vi den musikgruppe, der havde flest facebooksider- og grupper, fordi vi var gode til at få vores fans til at interagere. Vores fans havde oprettet 90 facebooksider, og nogle af dem havde flere tusinde følgere. Det betød at uanset, hvad vi lagde ud på nettet - og der var ingen pladeselskaber, der forstod det her dengang - så fik det 10.000 afspilninger på dagen, fordi jeg sad og skrev rundt til 65 ambassadører, der var glade for at hjælpe, fortæller Dion Rasmussen. - Dengang var 10.000 afspilninger, det der svarer til 100.000 i dag, tilføjer Bogi Nystrøm. - Vi var stort set de første til at opfange, at Facebook og YouTube ville blive stort. Så selvom vi var et undergrundsband fra Fyn i starten af 2009, havde vi lige så mange følgere (på Facebook, red.) som Medina og Nik & Jay, fortsætter Dion Rasmussen. Det store fannetværk gjorde OA i stand til selv at stable koncerter på benene, helt uden at skulle være afhængig af et pladeselskab til at markedsføre gruppen.

Verden ifølge OA Noget af det, der gjorde Odense Assholes specielle, var, at de skabte et univers rundt om de karakterer, de spillede. Det skete hovedsageligt på YouTube, hvor de lavede videodagbøger og udbredte gruppens ironiske, politiske holdninger. I dag er det ikke unormalt for kunstnere at lave ting uden om musikken, på for eksempel Instagram, men for 10 år siden fik det OA til at skille sig ud fra mængden. Det univers kogte de ned til et manifest, hvor OA i skarpe vendinger tog bestik af verdenssituationen. Blandt andet mente de, at regnskoven skulle fældes, dødsstraf skulle indføres i Danmark og ulandsbudgettet skulle bruges til krig. Nu, hvor pladen genudgives, har OA opdateret manifestet. Er verden blevet mere eller mindre efter OA's hoved siden dengang? - Nogle ting er desværre gået den rigtige vej efter OA's hoved. Det er for eksempel, når vi taler om Trump. Det ting, han siger, var sådan noget, vi stod og sagde i hamrende ironi, fordi vi tænkte, at det her er det dummeste, vi kan sige, siger Dion Rasmussen. - Man skulle tro, at Trump havde lyttet til OA, indskyder Bogi Nystrøm. - Det er skræmmende at se, at nogle af tingene er sket, siger Dion Rasmussen. Der er vel også sket gode ting? - Ja, og når OA omtaler de ting på en negativ måde, er det en anden måde at sige på, at det selvfølgelig er positivt, at det ikke nødvendigvis skal være en mand, der er statsminister. Det er bare sjovere at fokusere på det ved at sige, at det er latterligt med en kvindelig statsminister. Så får vi også mere opmærksomhed og flere reaktioner fra folk, forklarer Dion Rasmussen.

Hver til sit To år efter OA så dagens lys, holdt gruppen en legendarisk koncert på Posten i Odense, hvor de satte en stor, fed streg under satiren i deres musik. Flere af gruppens medlemmer gav hinanden tungeslaskere under koncerten, og gruppens kvindelige kreation, Tove Pigen, blev til koncerten portrætteret af OA's musikalske ærkerival Sys Bjerre. Koncerten var OA's svanesang. Siden dengang har gruppen kun iført sig de orange bandanaer to gange: i 2014, da de var blandt hovednavnene til Postens 30-års fødselsdag og i 2016, hvor de indtog Smukfest i Skanderborg foran 20.000 hujende OA-fans. På trods af OA's succes i deres storhedstid, strømmede pengene ikke ind for dem. De selv lagde selv alle pengene ud for koncerter, tourbus og alle de andre ting, der hører med til en tilværelse som musiker. Projektet var båret af ren passion. Men selvom OA'erne ikke havde penge tilbage, når måneden var omme, ser Dion Rasmussen tilbage på den tid med glæde: - Jeg ville ikke bytte det for noget. De oplevelser, vi fik ud af at bruge de penge og gøre det så stort, er så meget mere værd for mig i dag, end ting de penge ellers kunne være gået til. De minder ville jeg ikke være foruden i dag.