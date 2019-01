Børneminister: - Uhørt at blive overrasket over stigende børnetal

Ifølge børne- og socialminister Mai Mercado (K) er der ingen vej uden om besparelser for Odense Kommune, når demografiske udsving som et stigende børnetal viser sig i horisonten. Men på den anden side skylder man også at betrygge børnefamilier i

Synes du, det er mærkeligt, at de kommende års stigende børnetal kommer bag på politikerne i Odense?

- Ja, det kan ikke komme bag på nogen. Selv om man i 2013 fjernede den demografiske udligning og omfordelte midlerne, må man alligevel vise rettidig omhu nu, hvor fremskrivningerne ændrer sig. Det vil altid være sådan, at børnetallet varierer - når det falder, må man lukke pladserne, hvis de ikke er i brug. Mens jeg sad i Odense Byråd og Stina Willumsen (SF) var formand for udvalget, indførte vi forskellige fleksible ordninger - f. eks. muligheden for at en dagplejmor kunne få et femte barn, hvis det var nødvendigt.

Hvor skal Odense Kommune finde de 300 millioner kroner, der mangler?

- Jeg skal ikke stå her og drive politik i Odense, især fordi jeg ikke kan se storheden i den politiske siksakkurs, der er lagt: Først skærer man på børneområdet, så indfører man en velfærdsprocent, og så alligevel ikke. Jeg mener, at med de bloktilskud de får, skal de kunne finde pengene. Det er til den friske side at trække Christiansborg ind i det her, men måske hænger det sammen med, at der snart er valg.

"Børnepolitikken er jo løftestang for socialpolitikken i det her tilfælde. Når jeg kommer rundt og møder ekstremt udsatte mennesker, er et fællestræk, at de fortæller om en rigtig svær barndom", sagde du i et tidligere interview. Mener du kommunerne har mulighed for at sikre det?

- Det skal de, for sådan gør man, når man er ansvarlig politiker. Det holder ikke at sende aben videre til Christiansborg.

Ifølge Socialdemokratiet er det stigende fødselstal et samfundsanliggende, hvor man må hjælpe kommunerne med at sikre velfærden. Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister, hævder hun, men du er jo børnenes minister?

- Ja, og det var vist ikke lige børnetallet, der var argumentet for hendes nye slogan, var det? Da jeg sad i Odense Byråd, planlagde vi efter et babyboom, der skulle komme midt i 00'erne, og under Jan Boye (tidligere borgmester, red.) lavede vi en række forslag, som skulle effektivisere, og så der var mulighed for at prioritere. Sådan er det at sidde i byrådet. Sådan er det at skulle tage beslutninger.

Din Odense-partifælle Søren Windell, der er ældrerådmand, sagde forleden i forbindelse med den demografiske fremskrivning, at børneområdet ikke er så presserende som ældreområdet: "Her er tallene mere håndgribelige og konkrete, fordi de pågældende mennesker er født. På børneområdet taler vi om prognoser og nogle, der slet ikke er født endnu", sagde han og fortsatte: "på ældreområdet har vi med mennesker at gøre, der har betalt skat hele deres liv, og dem skal vi tage os ordentligt af". Er det ikke farligt, når der sådan går politik i to forskellige befolkningsgrupper, der kæmper om de samme penge?

- Det skal ikke blive en kamp mellem de ældre og børnene, og selv om børnetallet ser ud til at stige, har børnefamilier jo også behov for at få tryghed om, at der er pasningsmuligheder til deres børn. Man skal huske, at mens man nogenlunde ved, hvornår børnene skal passes, er der meget stor forskel på, hvor meget ældre kan klare alene i eget hjem.