Børnebesparelser fyrer ni og nedlægger fire ledige stillinger

Både chefer og menige medarbejdere er blevet ramt af denne uges fyringsrunde i Børn- og Ungeforvaltningen efter politikernes beslutning om at spare millioner på administration og ledelse frem for direkte på børnene og de voksne omkring dem.

- Vores vurdering har været, at det er realistisk at nå det beløb. Men først nu, hvor den mest personalefølsomme del af besparelserne er ført ud i livet, kan vi fokusere på at finde helt konkrete løsninger på den udfordring.

Fyringerne og de nedlagte stillinger - der svarer til, at op mod hver ottende medarbejder i forvaltningens centrale administration forsvinde r - henter en samlet besparelse på syv millioner kroner. Dertil kommer et sparekrav på 5,9 millioner kroner, som også skal findes i administrationen, men altså ikke resulterer i afskedigelser.

- Jeg har ønsket, at processen med afskedigelser skulle være så skånsom og hurtig som muligt. Derfor har vi lagt alle kræfter i at nå den del af målet først, og de medarbejdere, der påtænkes afskediget, har derfor kunnet få besked inden jul.

I alt ni medarbejdere er blevet indstillet til fyring, og fire ledige stillinger bliver nedlagt som konsekvens af politikernes beslutning om at lade millionbesparelser ramme administration og ledelse i Børn- og Ungeforvaltningen frem for direkte i børnehuse og skoler.

Børn- og Ungeforvaltningen skal næste år spare og omprioritere for i alt 43,6 millioner kroner. Det skyldes blandt andet regeringens såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram, tidligere vedtagne besparelser, der ikke er nået i mål, og så en hårdt spareramt tandpleje og en specialbørnehave med stor søgning. Børn- og Ungeforvaltningen lagde i midten af november et sparekatalog frem med forslag om for eksempel at sende børnene tidligere i skole, at skære både i daginstitutionernes åbningstider og i mængden af pædagoger og lærere og også nedlægge halvdelen af klassetrinene på skolerne i Lumby og Stige. Efter hård kritik og politiske diskussioner præsenterede Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre få dage senere et alternativt spareforslag, der i stedet placerede store besparelser på administration og ledelse. Med undtagelse af Enhedslisten stemte partierne i Børn- og Ungeudvalget for den løsning.

Et markant antal

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) har kaldt det "et markant antal" stillinger, der spares væk, og i forvaltningens egen beskrivelse af konsekvenserne fremgår det, at det kommer til at tage længere tid at implementere ny lovgivning og nye politiske initiativer, at der bliver færre ledere og mindre rådgivende hjælp til skoler og daginstitutioner, at borgere må vente på svar på deres henvendelser, ligesom den faglige udvikling bliver ramt.

- Det er klart, at når vi afskediger medarbejdere, som indtil nu har gjort en forskel for forvaltningens arbejde med børn og unge, vil det få en konsekvens, siger Poul Anthoniussen:

- Først og fremmest for den enkelte medarbejder, som mister sit job til trods for, at han eller hun har gjort det godt. For forvaltningen betyder det blandt andet, at vi i 2019 må have øget fokus på prioritering af vores arbejdsopgaver. Den opgave løser vi selvfølgelig, når vi tager hul på det nye år.

Det bliver et år, hvor Børn- og Ungeforvaltningen også skal finde engangsbesparelser for 18 millioner kroner, fordi det ikke er lykkedes at sikre et tilsvarende beløb med det såkaldte sammenhængende borgerforløb-projekt, der med en mere koordineret indsats for borgerne på tværs af forvaltninger skulle spare kommunale kroner.

Det er imidlertid ikke lykkedes i Børn- og Ungeforvaltningen, der i stedet skal sikre millioner ved blandt andet et ansættelsesstop i administrationen på Ørbækvej og en reduktion af kontorartikler, mødeforplejning og efteruddannelse.

Og så skal forvaltningen i løbet af det kommende år finde svar på, hvordan sammenhængende borgerforløb fra 2020 kan give den forlængst besluttede besparelse - med et Økonomiudvalg kiggende forvaltningen over skulderen.