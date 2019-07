Børn ville bryde el-løbehjul op i Odense: Skræmt væk af vidne

Man skal være 18 år for at køre på de nye el-løbehjul, der er opsat i byen, men mange børn har vist interesse for at køre på dem alligevel.

Tre yngre drenges interesse tog dog lidt overhånd onsdag eftermiddag ved Odense Banegård Center. I hvert fald hvis man skal dømme ud fra en anmeldelse, som Fyns Politi modtog klokken 17.12.

Her ringede en borger ind for at fortælle, at han netop havde opdaget tre drenge i en trappe til cykelkælderen under Banegårdspladsen. De var ved at forsøge at bryde tre elløbehjul op, så de kunne komme til at køre på dem.

Da vidnet kontaktede de tre drenge og samtidig ringede til politiet, stak alle tre af i løb. Ifølge anmeldelsen var der tale om drenge på mellem 13 og 15 år. Alle tre var afrikansk af udseende og mellem 160 og 170 centimeter høje. De talte alle dansk med accent, og det eneste, anmelderen bemærkede om deres tøj, var, at de alle var iført T-shirts. Den ene med rød farve på maven.

Missionen, de tre var ude på, var i øvrigt umulig. For man skal bruge en app, der er koblet op på et betalingskort, for at få løbehjulet til at køre.