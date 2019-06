Børn og unge fra psykiatrisk afdeling udstiller: Vis mig, hvem du ser op til

15 børn og unge fra den interne skole på OUH's Børne-Ungdomspsykiatrisk afdeling har deltaget i et kreativt forløb under ledelse af billedkunstner Rachel Zachariassen og skolens egne undervisere, og nu er arbejdet klar til at blive vist. De unge har arbejdet med forskellige metoder og teknikker inden for maleri, collage, skulptur og tegning. De har eksperimenteret, brugt deres fantasi, samarbejdet og skabt nogle stærkt udtryksfulde værker under emnet "Forbilleder og idoler".

Filosoffen danner hvert år ramme om et åben skole-kunstforløb, og denne gang ønskede stedet at give en stor oplevelse til en gruppe børn og unge, der ofte bliver overset i det store billede.

- Det giver glæde og overskud at bruge sine hænder og fordybe sig i materialer og kunstneriske teknikker. Og når man er kreative og skaber noget sammen - en udstilling, et fælles kunstværk - så sker der noget helt særligt, lyder det fra Filosoffens leder, Hanne Bøgelund.

- Vores førsteprioritet har været, at forløbet skulle være en positiv oplevelse for de unge. Derfor har Rachel Zachariassen arbejdet meget tæt sammen med skolens undervisere, der kender de enkelte elever. På den måde kunne de finde en form, der skabte tryghed og glæde omkring de uvante aktiviteter. Det har givet pote, og de unge har været meget energiske og begejstrede, siger hun.

Ifølge Hanne Bøgelund skal man som gæst i udstillingen være klar til at tolke på de udstillede værker. Eleverne har nemlig gjort sig mange tanker og fortolket emnet om, hvem de ser op til, på forskellig vis. Blandt andet har samtalen forud for billedfremstillingen berørt forskellen på et forbillede og et idol.

Projektet er finansieret af Kulturregion Fyns Lokale Ungekulturpulje. Der holdes en særlig fernisering for de deltagende børn, unge og deres familier to dage efter åbningen. Her bliver der både lidt musikalsk underholdning og givet kvalificeret respons på de unges kunstværker.

Særudstillingen i Kunstbygningen Filosoffen åbner tirsdag 25. juni klokken 17-19.