Børn giver til børn: Indlagte børn på OUH får adventsgaver af skoleklasse

At gå i folkeskole handler ikke kun om at blive god til at læse, skrive og dividere. Det handler i lige så høj grad om at lære at begå sig og tænke ud over sin egen verden. Det er formålet med projekt "med hjertet på rette sted", hvor en tredjeklasse har lavet adventsgaver til indlagte børn.

- Folkeskolen er det sted, børn skal udvikle sig. Selvfølgelig skal de lære at læse og regne, men de skal også vokse op med udsyn og omtanke for andre, sagde klasselærer Charlotte Geertsen i sin velkomsttale.

Onsdag var en helt særlig dag for eleverne i 3.a fra Ejerslykkeskolen. På H.C. Andersen Børnehospital kunne de endelig høste frugten af måneders hårdt arbejde. Siden august har eleverne arbejdet på at lave adventsgaver, og langt om længe skulle gaverne overdrages. Gaverne er nemlig ikke til børnene selv, deres forældre eller deres bedsteforældre. Nej, 3.a har lavet adventsgaver til de børn, der er hospitalsindlagt i julemåneden.

Medmenneskelighed på skemaet

Klassens elever har arbejdet med temaerne mod, vedholdenhed og medmenneskelighed. For mange af dem har det krævet mod at skulle sætte sine ben på et hospital. Deres lærere synes dog, at de har rykket sig meget, og at sygehuset er blevet afmystificeret. Det har krævet vedholdenhed, fordi de forskellige keramiske gaver ikke har været helt nemme at fremstille, og så endda med deadline på. Den største lektie har dog været medmenneskelighed, og netop den del har eleverne fået topkarakter i.

- Man får helt sommerfugle i maven. Det er mega dejligt, at man kan gøre de syge børn glade. Og man bliver jo også selv glad, når man gør noget godt for andre og tænker på dem, der er indlagt, lød det fra Aya Mihdi på ni år.

Klasselærer Charlotte Geertsen fortalte, at eleverne har været umådeligt spændte de seneste uger. Hun håber, at den stolthed, de nu føler over at have gjort noget godt for andre, sidder så dybt i børnene, at de vil jagte følelsen fremadrettet.