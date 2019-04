Blød rugby som internationalt kit

Der blev nemlig ikke nødvendigvis talt særlig meget dansk, men mindst lige så ofte engelsk. De mange skolebørn kom fra seks af landets internationale skoler: Kokkedal, Hellerup, København, Roskilde, Esbjerg og Odense. Med Odense International School som vært for turneringen.

Normalt er det i Holluf Pile, man spiller rugby i Odense, men denne gang var det i den anden ende af byen, hos Boldklubben Marienlyst, det foregik. Ved første blik lignede det en samling almindelige skoleklasser, der muntrede sig og kappedes om sejre på banerne ved Marienlystcentret. Men kom man tættere på og ikke mindst inden for hørevidde, blev det tydeligt, at noget var anderledes.

Rugby er et yderst fysisk spil, når de voksne spiller det. Men i børneudgaven er det en mere blid sport uden de voldsomme tacklinger. Det kunne man se i løbet af torsdagen, hvor 250 skoleelever spillede turnering udi den ædle rugbysport.

Det handler om at netværke

Bill Stanton, der er underviser på Odense International School, fortæller, at sport generelt spiller en større rolle på de internationale skoler end i de danske folkeskoler. Og så er rugby et spil, som mange af lærerne, der ofte har erfaringer fra eller kommer fra udlandet, har med i deres bagage.

- Men det handler selvfølgelig også om at netværke. Både for os lærere og for eleverne, siger Bill Stanton, som var manden, der skrev kampresultater ind på computeren, delte frugt ud og svarede på alskens spørgsmål på flere sprog.

Turneringen skulle altså ses som en slags kit, der binder de internationale skoler sammen på tværs af landet. Bill Stanton nævnte som eksempel, at børn fra samme nationalitet, men fra hver deres ende af landet, benyttede lejligheden til at mødes.

Og selv uden de hårde tacklinger fik de mange børn fra de mange lande også brugt fysikken godt og grundigt denne torsdag.