Blodprøver, musik og 7.000 pølser: Eventyrløbet bød på lidt af hvert

Gert Beck og Jørgen Olsen

Under et af Odense Kommunes telte havde Gert Beck og Jørgen Olsen gjort sig klar til at spille musik for de mange løbere. På keyboard og guitar underholdt de løberne og de fremmødte fem timer med alt musik mellem himmel og jord - præcis som de har gjort i de seneste fem år. Det er dog første gang, de to oplever at spille i regnvejr.