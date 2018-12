Bliv klogere på byens borgmestre

I december åbnes værelse med borgmesterportrætter på rådhuset for offentligheden. Det sker i forbindelse med afsløringen af et portræt af tidligere borgmester Anker Boye (S).

Lige nu er de syv, der fra deres plads på væggen i forværelset til byrådssalen på rådhuset, kan kigge på de nuværende folkevalgte. Og når tidligere borgmester Anker Boye (S) ved et lukket arrangement onsdag eftermiddag også får plads i et maleri af den kendte kunstner Thomas Kluge, bliver det i en kortere periode muligt for alle odenseanerne at se de otte vidt forskellige portrætter af de mænd (for der har endnu ikke været en kvinde), der siden 1919 har regeret byen med borgmesterkæden om halsen. Nogle i årtier - en enkelt i blot tre måneder.

Mens flere at de ældre portrætter er af mere klassisk karakter, så er eksempelvis portrættet af nu afdøde Verner Dalskov et svævende hoved, der skuer direkte ud mod den, der kigger. Bag værket står kunstneren Kurt Trampedach, og alene forarbejdet til det billede er en historie værd, da det blev malet i Spanien og trak store veksler på den tidligere socialdemokratiske borgmester. Og bag alle værkerne gemmer der sig flere historier, end man umiddelbart skulle tro.

Så fra torsdag den 13. til 20. december vil værelset, hvor portrætterne hænger, være åbent for interesserede mellem klokken 10-12 alle hverdage. Og her vil stadsarkivar Jørgen Thomsen og arkivar Johnny Wøllekær fra Historiens Hus være klar til at øse af deres viden om de mange borgmestre og deres gøren og laden. Den del sker på hverdage mellem 10 og 11, og adgangen er gratis.

Dermed bliver det også muligt for odenseanerne at se det seneste billede i rækken, som Thomas Kluge har malet af Anker Boye. Med tiden er det blevet en tradition, at man først portrætterer en borgmester, når vedkommende ikke længere sidder i byrådet. Derfor vil Peter Rahbæk Juel først få et portræt den dag, han ikke længere er aktiv i byrådet.

De portrætterede borgmestre er med den sidste først: Anker Boye (Thomas Kluge), Jan Boye (Ulrik Møller), Verner Dalskov (Kurt Trampedach), Holger Larsen (Viggo Bertram Jacobsen), Ignatius Vilhelm Werner (Albert Elmstedt), Hans Christian Petersen (Knudaage Larsen), Anders Peder Henriksen (Mogens S. Andersen) og Johan Ludvig Christensen (Svend Saabye).