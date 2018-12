Blitzen blinker lystigt i Næsbys nye stærekasse

Godt to procent af bilerne, der har passeret den nyopsatte stærekasse i Næsby, har kørt for stærkt, viser tal, TV 2 har fået aktindsigt i hos Rigspolitiet.

2,06 procent af bilerne, der har passeret stærekassen i Næsby, er blevet målt til at køre for hurtigt. Det overgås kun af Vilsundvej ved Nykøbing Mors, hvor tallet er 3,76 procent. I bunden af listen ligger Grenåvej, hvor det blot er 0,12 procent af bilerne, der er målt til en hastighed, som var højere end det tilladte.

For tidligt at drage konklusioner

Marianne Foldberg Steffensen, der er leder af afdelingen for trafiksikkerhed, følger også med i tallene.

- For Vejdirektoratetet er det ikke så vigtigt, hvor mange der bliver blitzet. Det vigtige er, at gennemsnitshastigheden kommer ned, siger hun.

Hun mener dog, det er alt for tidligt at begynde at drage konklusioner om, hvorvidt stærekasserne er med til at opnå målet om lavere hastighed.

Der vil være en periode, hvor folk først er overopmærksomme, dernæst måske glemmer stærekassen lidt igen og så måske prøver at få en bøde - og via den oplevelse bliver påvirket. Kort sagt skal der gå noget tid, inden de nye mere permanente vaner kan måles med troværdighed, mener hun.

- Den skal have været der i et år, før man kan foretage en reel vurdering af, hvordan det har påvirket hastigheden, siger Marianne Foldberg Steffensen.