Blev truet med foldekniv: 25-årig frarøvet bæltetaske på sti

Med en foldekniv og med trusler som "du får huller i kroppen" blev en 25-årig fra Odense natten til mandag omkring klokken to udsat for røveri på Kertemindestien.

Ifølge døgnrapporten fra Fyns Politi passerede en scooter med to personer den 25-årige på stien, de stoppede foran ham og tog fat i hans arm og skulder, mens de gjorde det klart, at de ville have hans bæltetaske.

Da han afslog, trak den ene gerningsmand en foldekniv frem og truede med at give den 25-årige mand huller i kroppen, hvis han ikke afleverede. Derefter blev bæltetasken revet af ham, og de to gerningsmænd kørte på scooteren videre ad Kertemindestien mod Vollsmose, fremgår det af døgnrapporten.

Den ene gerningsmand beskrives som en mand iført mørkeblå Nike-trøje med lynlås fra hage til bryst, mørke joggingbukser og mørke Adidas-sko, ligesom han havde en mørk såkaldt fullface-hjelm på. Samme type hjelm bar også den anden gerningsmand.

Fyns Politi tager imod oplysninger i sagen på telefon 114.