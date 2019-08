Maderup Vindmølle i Den Fynske Landsby blev tirsdag officielt genindviet. Nu mangler de bare vind og frivillige medarbejdere for at få den til at køre igen.

- Den er jo bygget til at stå på en nordfynsk bakke, og nu står den lidt i læ af træerne, og vi skal helst have søndenvind, siger Nikolaj Krause. Med adresse til, at møllen fra 1832 stod i Maderup syd for Bogense, indtil den i 1943 blev flyttet til Den Fynske Landsby.

I juni fik møllen en ny hat , og nu er den ved at være fuldt funktionsdygtig, men det er dog så som så, hvor meget den har været i funktion. Nikolaj Krause, der er tømrer i Den Fynske Landsby, har været gennem hele renoveringsprocessen, og han fortæller, at man kun har kørt få omgange med møllen på grund af manglende vind.

Sådan kunne man kort formulere historien om den ikoniske Maderup Vindmølle i Den Fynske Landsby, og sådan blev den rent faktisk formuleret af Henrik Dam, der foruden at være rektor på Syddansk Universitet også er bestyrelsesformand for Odense Bys Museer. Han var en af flere festtalere, da møllen tirsdag eftermiddag blev genindviet, efter den blev beskadiget i decemberstormen i 1999.

Syngende tipoldebarn

Ud over god vind mangler møllen også nogle frivillige, som vil påtage sig at lære det klassiske møllerhåndværk, så det bliver først i næste sæson, møllen atter kommer i funktion for alvor. Der vil man så kunne følge hele processen - fra mark til mølle og mel.

Men det er nu muligt at komme ind i og op i møllen, hvor man kan beundre, hvordan den er blevet gennemrestaureret. Alt tømmer på nær tre spær er blevet skiftet, og for kendere og nørder er der masser af træsorter: Eg, fyr, poppel, bøg og avnbøg blandt andet, fortæller Nikolaj Krause.

Også borgmester Peter Rahbæk Juel og museumsinspektør Lise Gerda Knudsen holdt tale og glædede sig over, at møllen atter er i funktion, efter man måtte have hatten i hånden hos forskellige fonde - og kommunen - for at få midler til at genrejse møllen.

Til indvielsen var en operasanger indforskrevet til at synge et par klassiske sange. Ikke en hvilken som helst sanger, for ikke alene er Simon Duus kongelig operasanger, han er også tipoldebarn af den sidste møller i Maderup.

Uafbrudt fra 1839 til flytningen til landsbyen i 1943 var Maderup Vindmølle ejet af forskellige generationer af familien Duus, som i dag, hvor den er spredt ud over hele landet, stadig føler stor veneration for den gamle mølle og glæde over, at den atter er funktionsdygtig.