Biogas-udvidelse får folk op ad stolene: Kritikere frygter støj, trafik og lugtgener

Kritikerne af en mulig udvidelse af biogas-anlægget i Fangel frygter tilstande som i Kalundborg, hvor kommunen er endt med at politianmelde det lokale biogasanlæg for lugtgener. Tilhængerne ser derimod fordele ved en udvidelse - både hvad angår lugt og trafik.

Tilhængerne mener omvendt, at udvidelsen, der også vil medføre trafikale omlægninger, kan blive en fordel, fordi en del tung trafik vil kunne ledes en anden vej. "Ja tak til sikker skolevej" lyder f.eks. mottoet på en af de to underskriftindsamlinger, der støtter en udvidelse. Underskriverne - 15 styk - er primært fra boligkvarteret "Det Gyldne Kvarter" ved Dahlsvej.

Sagens omdrejningspunkt er, at ejeren af biogas-anlægget, Bigadan, har ansøgt Odense Kommune om lov til at udvide kapaciteten fra 132.000 ton om året til 250.000 om året.

Fire underskriftindsamlinger - to for og to imod - og 99 høringssvar fordelt på 58 husstande.

Karsten Buchhave er adm. direktør i Bigadan, der bl.a. ejer biogas-anlægget i Fangel. Han mener ikke, at de problemer med lugtgener, der har været i Kalundborg, meningsfuldt kan overføres på planerne i for en udvidelse i Fangel. Arkivfoto: JyskFynske Medier

- I Kalundborg har Bigadan (som ejer anlægget sammen med Ørsted, red. ) forsøgt at løse det i et år, og det er ikke lykkedes, påpeger han.

Bartosz Pilecki, der bor cirka halvanden til to kilometer fra biogas-anlægget i Fangel, er en af dem, som frygter Kalundborg-tilstande, hvis politikerne siger ja til en udvidelse af Fangel-anlægget. Derfor har han været initiativtager til en underskriftindsamling i Skt. Klemens imod udvidelsesplanerne, som 758 har skrevet under på.

Og selv om det flere gange har lydt fra virksomheden, at problemerne med lugtgener ville være midlertidige i en kort indkøringsperiode, så stinker det fortsat til stor gene for en del af byens indbyggere, mener Kalundborg Kommune, som nu har politianmeldt virksomheden.

Kritikerne frygter omvendt, at det vil gå som Kalundborg. Her er Bigadan medejer af et moderne biogasanlæg, der åbnede for cirka et år siden med en kapacitet på 300.000 ton per år. Siden åbningen i starten af 2018 har anlægget ifølge kritikere medført store lugtgener i dele af byen.

- Med udvidelsen bliver der indført ny teknologi, og det betyder færre gener. Også for de, der bor i nærheden, siger han og henviser især til, at det nye anlæg vil gøre det muligt at aflæsse leverancerne af biomasse indendørs fremfor udendørs som i dag. Derudover vil det også aflaste trafikken i området med den nye tilkørsel, der planlagt i forbindelse med det udvidede biogasanlæg, mener Niels Chr. Larsen.

- Sidste gang tog jeg min bil og kørte over til biogasanlægget, og der var en meget kraftigt lugt fuldstændig svarende til den, jeg kunne lugte derhjemme. Selvfølgelig bare meget kraftigere. Det er åbenlyst, at der allerede er noget nu, som ikke er, som det skal være.

- Svaret er altid, at lugten ikke kan komme fra biogas-anlægget, fordi vinden ikke kommer derfra. Men det passer ikke, for det lugter ikke kun i den retning, vinden blæser. Selvfølgelig mærkes det kraftigst der, men det lugter også i andre retninger, siger han og tilføjer:

Bartosz Pilecki siger, at han og flere andre fra hans område flere gange har forsøgt at klage til Odense Kommune over lugtgenerne, de oplever.

Men selv i Skt. Klemens, der ligger et stykke væk, og hvor Bartosz Pilecki har boet cirka et år, er der af og til lugtgener, siger han.

Bigadan: Helt ude i hampen

Karsten Buchhave, der er adm. direktør i Bigadan, er helt uenig i den kritik, der rejses af udvidelsesplanerne.

- Det er helt ude i hampen, siger han.

Han hæfter sig ved, at der også er naboer, som støtter udvidelsen, og han påpeger, at det vil være til gavn for samfundet og for den grønne dagsorden at udvide anlægget til at kunne håndtere mere bioaffald. Derudover afviser han fuldstændig sammenligningen med de problemer, der har været i Kalundborg.

- Jeg ved ikke, hvad det er, man frygter. Det er taget ud af den blå luft, siger Karsten Buchhace og tilføjer, at de to anlæg i henholdsvis Kalundborg og Fangel ikke kan sammenlignes, fordi det er både teknikken og biomassen i de to anlæg er forskellig.

- Det er en anden helt biomassesituation. Og det er da rigtigt, at der har været nogle udfordringer i opstarten. Men lad være med at blande det ind i forhold til Fangel, lyder hans opfordring.

Efter planen skal byrådet endeligt tage stilling til sagen inden sommerferien.