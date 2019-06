Biogas-beslutning udskydes til efter sommerferien

Der er brug for flere oplysninger i sagen om en mulig udvidelse af Fangel Biogas. Derfor bliver sagen nu udskudt til efter sommerferien.

Det blev By- og Kulturvalgets beslutning, da politikerne tirsdag for første gang skulle have forholdt sig til biogasanlæggets ejers ønske om at udvide fra den nuværende kapacitet på 132.000 ton om året til 250.000 ton om året.

I lokalområdet vækker sagen stor opmærksomhed, og der er afgivet 99 høringssvar fordelt på 58 husstande. Desuden er der lavet fire underskriftindsamlinger - to til fordel for en udvidelse og to imod.

Kritiske beboere frygter flere støj-, trafik- og lugtgener, mens tilhængerne af en udvidelse argumenterer med, at udvidelsen, der også vil medføre trafikale omlægninger, kan blive en fordel, fordi en del tung trafik vil kunne ledes en anden vej. Desuden vil lugtgenerne kunne formindskes, mener tilhængerne, fordi udvidelsen vil give mulighed for indendørs aflæsning af biomateriale til anlægget.

Kritikerne frygter omvendt tilstande som i Kalundborg, hvor et nyt og moderne biogasanlæg, der åbnede for cirka et år siden, er blevet politianmeldt af Kalundborg Kommune efter vedvarende problemer med lugtgener.

Anlægget i Kalundborg er delvis ejet af Bigadan, der også ejer Fangel Biogas. Adm. direktør hos Bigadan, Karsten Buchhave, erkender, at anlægget i Kalundborg har haft "udfordringer i starten", men han afviser, at de to anlæg kan sammenlignes.

Med udsættelsen af sagen kan en beslutning i By- og Kulturudvalget nu tidligst komme på udvalgsmødet, det finder sted 20. august. I forbindelse med udvalgsmødet vil politikerne besøge biogasanlægget, oplyser By- og Kulturforvaltningen.