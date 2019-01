Rådmand Brian Dybro (SF), hvor stort eller lille er problemet med gadesovere i Odense?

- Det er ikke så stort. Hjemløsetællingen i 2017 viste, at der var otte gadesovere i Odense, og det er jo ikke mange sammenlignet med Aarhus og København. Meldingen fra vores opsøgende medarbejdere er, at der ikke er kommet flere til. Vi har gjort meget for at have ekstra vinterpladser, så vi kan åbne et akut beredskab, hvis der er brug for ekstra pladser, men det har ikke været taget i brug. Der er ingen i Odense, der ufrivilligt skal sove på gaden.

Hvordan sikrer I jer, at I finder folk, der måtte sove udenfor her i kulden? Hvad er jeres strategi?

- Vi har et samarbejde mellem gadeplansmedarbejdere, vagter, politi, personalet i Park og Vej og alle de forretningsdrivende kaldet den inkluderende by. Her orienterer vi hinanden, hvis man oplever nogen, der tager ophold eller sover rundt omkring. Og almindelige borgere kan også henvende sig, hvis de lægger mærke til noget.

Kan Odense stadig blive ved med at finde billige boliger til housing first-strategien for udsatte og hjemløse?

- Det håber jeg, for det er helt afgørende for, at der ikke er flere hjemløse i Odense. Indtil videre er det lykkedes at finde små og billige boliger til socialt udsatte og hjemløse, men det er klart, at i takt med, at der bliver færre billige boliger i byen, bliver det sværere. Derfor er det også min klare holdning, at der skal bygges nye boliger, som folk med lave indkomster kan betale. Det kræver, at vi politisk prioriterer det, og heldigvis er der politisk flertal for den kurs. Vollsmoseplanen har for eksempel afsat 10 mio. kroner ekstra pr år til tilskud til almene boliger, og i den sammenhæng skal der også bygges små og billige boliger, hvis du spørger mig.