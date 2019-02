Bilister lod hånt om vejarbejde: 50 fartbøder på to timer

Fotofartvognen målte mandag middag en lang række trafikanter for at køre for stærkt, hvor der netop nu er vejarbejde.

Der venter en lang række trafikanter en kedelig hilsen i deres eboks fra Fyns Politi, efter at trafikafdelingens fotofartvogn mandag middag holdt parkeret ved et vejarbejde.

Det skete ved krydset Svendborgvej, Hestehaven og Hjallesegade i det sydlige Odense, hvor der netop nu er vejarbejde. Hastigheden er af samme grund sat ned fra 60 kilometer i timen til 40 kilometer i timen. Hvis man sådan et sted kører 57 kilometer i timen eller derover er der tale om en betinget frakendelse af kørekortet.

I de to timer, fotofartvognen holdt på stedet, blev der noteret 50 bilister for at køre for stærkt. Det er cirka én bilist hvert andet minut. Eftersom det er sket et sted med vejarbejde betyder det en dobbelt bødetakst.

Fotofartvognen valgte at køre til stedet efter at have fået et tip fra en borger i området, som mente, at trafikanterne lod hånt om hastighedsnedsættelsen. Det viste sig så også at være rigtigt.