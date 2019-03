Bilister blev advaret, efter jernbanebom gik ned

En bom gik mandag morgen ned ved en jernbaneoverskæring i Odense, men det afskrækkede tilsyneladende ikke alle bilister fra at køre over skinnerne. Der er ifølge Fyens.dk's oplysninger ikke længere problemer på stedet.

Hjallese: Mandag morgen gik bommen gået ned. Det skal forstås helt bogstaveligt, for bommen ved jernbaneoverskæringen på Odensevej ved Stationsvej var gået ned og kunne ikke komme op igen.

Det fik ifølge TV2 Fyn flere bilister til at køre over jernbaneoverskæringen, efter de havde været ude af bilen for at se, om der kom et tog.

Banedanmark advarede bilisterne mod at gøre det og understregede, at det både er ulovligt og livsfarligt.

- Man må finde en anden vej rundt. Det kan være livsfarligt at passere på den måde. Toget kan nå at komme fra man kigger, til man er steget ind i bilen igen, sagde pressevagten hos Banedanmark til TV2 Fyn.

Banedanmarks teknikere ankom ifølge TV2 Fyn hurtigt til stedet og betjente bommen manuelt, mens den blev repareret.