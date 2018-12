En bilist i en mindre sølvgrå Peugoet stak fredag aften af fra et uheld på Rødegårdsvej i Odense. Uheldet skete klokken 21.14. En 28-årig kvinde fra Odense var på vej rundt en rundkørsel og havde bremset ned for at orientere sig, inden hun skulle dreje til højre af Købkesvej, da hun bliver påkørt af den sølvgrå Peugoet bagfra. Peugoet'en forsætter ad Rødegårdsvej i retning af centrum. Det oplyser Ehm Christensen, vagtchef ved Fyns Politi.