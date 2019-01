Bilist påkørte barnevogn

En grim ulykke gemte på lidt af et mirakel, da en bilist torsdag formiddag påkørte en barnevogn i en rundkørsel ved Bystævnevej og Møllemarksvej i Bolbro. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport. Klokken 10.49 var en forælder på vej over vejen ved rundkørslen, da en bilist fra kørte gennem rundkørslen og ville køre videre i nordvestlig retning ad Bystævnevej i sin bil. Her påkørte bilisten barnevognen, hvor der lå et barn i. Barnevognen væltede og blev skubbet cirka fem meter hen ad asfalten. Lykkeligvis faldt barnet ikke ud som følge af påkørslen og efterfølgende kunne det også konstateres, at barnet slap uden skrammer.

Politiet blev dog kontaktet med det samme og det fremgår ikke af døgnrapporten, om bilisten kan se frem til et retligt efterspil. (oms)