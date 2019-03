Bilist lod væltet cyklist ligge efter uheld

Føreren af en hvid bil på Skibhusvej torsdag eftermiddag, kørte ikke helt i overensstemmelse med færdselsloven, da vedkommende ved 17-tiden var involveret i et mindre færdselsuheld. For er man involveret i et uheld, så skal man som udgangspunkt stoppe og sikre sig, at en modpart er ok og ikke har brug for hjælp.

Uheldet skete, da føreren af den hvide bil kørte ud fra Skt. Hans Gade og lige over vejen. Her kom en kvinde kørende på en elcykel, og hun påkørte skærmen på bilen, så hun væltede.

Vidner kom hurtigt til hjælp, og inden hun var kommet helt på benene igen, var den hvide bil kørt videre af Sophie Breums Vej.

Et vidne nåede at aflæse en del af bilens registreringsnummer som AD ??857 og vedkommende så også, at der var tale om en yngre mand med mørkt hår bag rattet. Kvinden kom ikke noget til ved uheldet, men hun havde en cykelhjelm med airbag, der blev udløst.

Det betyder, at hjelmen ikke kan bruges igen. Skulle man have oplysninger i sagen, kan Fyns politi kontaktes på telefon 114.