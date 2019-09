Bilist fra Odense stak af i høj fart - endte med sammenkrøllet bil

Slagelse: En 23-årig mand fra Odense var mandag aften involveret i et voldsomt færdselsuheld nær Slagelse. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Mandens BMW blev ved 21-tiden spottet af en patrulje fra politiet, som satte efter bilen, fordi den kørte meget hurtigt. Faktisk trykkede den 23-årige, som sad alene i bilen, så hårdt på speederen, at han var i stand til at køre fra patruljevognen.

Kort efter fik politiet imidlertid en anmeldelse om et solouheld på Slagelsevej. Det viste sig at være den samme BMW, som politiet tidligere havde forsøgt at standse. Den var rullet rundt og var blevet standset af nogle høje træer - men føreren af bilen var forduftet, fortæller Palle Hansen, kommunikationsmedarbejder ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Et vidne på stedet kunne fortælle, at han havde set manden blive taget op af en anden bil. Vi rettede så selv henvendelse til skadestuen i Slagelse for at høre, om der var blevet indbragt en mand fra færdselsuheldet, siger Palle Hansen.

Det var der, viste det sig. Manden, som er 23 år og fra Odense, var ifølge politiets oplysninger selv kommet ud af bilen og var sluppet relativt heldigt fra uheldet - han havde kun fået knubs, selvom bilen var blevet krøllet sammen.

Han fik taget blodprøver for at få fastslået både en alkoholpromille og en mulig påvirkning af euforiserende stoffer. Politiet har endnu ikke fået resultatet af blodprøverne, oplyser Palle Hansen til Fyens.dk.