Odense: En 42-årig mand fra Odense blev natten til fredag sigtet for at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer.

Manden blev klokken 03.50 standset af en patrulje fra Fyns Politi, som havde bemærket hans kørsel. Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen kørte manden for hurtigt, og han kørte frem for rødt lys.

Derfor standsede patruljen manden og bad ham om at blæse i et narkometer. Det slog ud, og han blev derfor bedt om at forlade sin bil og blev i stedet kørt til en læge for at få taget en blodprøve, der skal vise, hvad han har indtaget.