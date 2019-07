Bil tømt for sodavand

Ejeren af en Toyota Corolla havde nok ikke husket det gode gamle råd - tøm bilen før tyven gør det. I hvert havde bilejeren tirsdag aften indbrud i sin bil, da den holdt parkeret i Hybenhaven i det nordøstlige Odense. Og tyven må næsten have haft selskab af flere medsammensvorne for få tømt hele bilen. Ifølge anmeldelsen til Fyns Politi blev der stjålet 12 kasser sodavand med 24 dåser i hver. Indbruddet skete mellem klokken 20 og 22.40 og sagen blev anmeldt kort efter. Skulle nogen have set en eller flere tyve slæbe de mange sodavand væk, så kan Fyns Politi kontaktes på tlf. 114. Tyven stjal i øvrigt også et hævekort fra bilen.