Bil med ni personer forulykkede i Odense

På forunderlig vis var det lykkedes ni personer at klemme sig sammen i samme bil, da de kørte ræs i parkeringshuset på Odense Banegård Center fredag aften.

Omkring 22.28 tikkede den første anmeldelse ind, og en patruljevogn kørte frem mod stedet.

Det fik bilisten i den sølvgrå Nissan Primera til at stikke af fra stedet med otte andre personer som passagerer. Det endte brat på Tolderlundsvej kort efter, da bilen kørte galt.

- De har også siddet temmelig klemt oven på hinanden, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Steen Nyland, til Fyens.dk.

Flugtbilen endte med at køre galt, da den ville dreje ind ad Edisonvej. Her forsøgte de mange passagerer at stikke af.

Det lykkedes for politiet at anholde to personer, som efterfølgende er blevet løsladt igen.

Ingen kom til skade ved uheldet.