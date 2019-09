Bil brudt op ved sygehuset

Hvis ikke man selv tømmer sin bil inden man parkerer, så er der en risiko for at andre gør det. Det fandt flere bilejere ud af mandag, hvis man kigger nærmere på Fyns Politis døgnrapport. På J. B. Winsløws Vej ved Odense Universitetshospital fik ejeren af en rød Chevrolet Spark slået forreste rude i højre side ind af en ukendt gerningsmand. Målet for vedkommende var en sort rygsæk i kabinen. Rygsækken indeholdt både en pung, en Ipad med powerbank og en oplader. Indbruddet skete mellem klokken 11.30 og 13.10 fremgår det af anmeldelsen.

Tidligere på dagen, kort før klokken 8.00 havde en bilejer på Benzons Allé i Odense SV opdaget, at nogen i løbet af natten havde brudt en dør op i en sort Ford S-max. I bilen lå der en hvid plastikpose fra butikken Pinoc indeholdende to par øreringe. (oms)