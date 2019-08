Bier, yoga og Bob Dylan: Blomsterfestivalen er mere end bare blomster

Stort plantesalg

Blomsterfestivalen er i princippet slut, men mandag fra klokken 15 til 19 er der faktisk mulighed for at gøre en særdeles god handel, når DOK5000 slår dørene op til det store plantesalg, hvor en del af de mere end 100.000 planter fra festivalen bliver sat til salg.

Der vil være alverdens blomster og planter til salg, og hvis man er plus-kunde hos Fyens Stiftstidende kan man gå på jagt i hallen fra klokken 14 - en time før hallen åbner for alle andre. Man skal bare huske at medbringe sin personlige adgangsbillet, der kan hentes via hjemmesiden stiftenfordele.dk under menuen "Andre arrangementer".

Andre der vil have adgang til hallen fra klokken 14, skal betale 50 kroner ved indgangen.