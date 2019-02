Biblioteker får millionstøtte til fire nye projekter

- Det viser tydeligt, at Odense Bibliotekerne holder sig på tæerne med aktuelle og varierede ideer, som der bliver holdt øje med - også uden for øen, siger hun.

Ros fra ministeren

Kulturministeriet har især et godt øje til to af projekterne, "Sans for litteratur - i fællesskaber" og "Fakta i fokus - bag om fiktionen".

"Sans for litteratur - i fællesskaber" har intentionen at bruge tekster, lyde, dufte og billeder til at skabe en indlevelse i litteraturen for borgere med svækkede kognitive færdigheder såsom demens eller alzheimers. Dette projekt har modtaget det største beløb på 473.000 kroner.

Projektet "Fakta i fokus - bag om fiktionen" har formålet at skabe synergi mellem læserens faktuelle viden og fantasi, men også at skabe nysgerrighed for det faglitterære. Projektet har fået næstmest støtte med 382.000 kroner.

De to resterende projekter "Imagine - digital læsning med storytelling som løftestang" og "b-sport - bogstafet og læselyst i kombi-biblioteket" har modtaget henholdsvis 235.000 kroner og 68.500 kroner.

I en pressemeddelelse roser kulturminister Mette Bock (LA) landets biblioteker for deres rolle som kulturinstitutioner.

- Projekterne, der får støtte i år, viser tydeligt, at bibliotekerne har fingeren på pulsen, når det gælder den enkelte borgers ønsker, men også det samfundsmæssige behov, mener hun.

De fire Odense-projekter ventes at blive gjort til virkelighed i løbet af i år.