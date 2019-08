Bevidst påkørsel under bandekonflikt kommer først for retten i oktober

Retssagen om en bevidst påkørsel af en bil under bandekonflikten i Odense begyndte tirsdag. Det var dog et andet forhold om røveri i samme sag, der blev behandlet ved tirsdagens retsmøde.

Retten i Odense tog tirsdag hul på en sag, der handler om bandernes forsøg på at omgå stramninger i bandepakken ved at bruge biler som våben.

En 20-årig mand er tiltalt for et forsøg på at påkøre en person i Vollsmose den 9. april og for kort efter at have påkørt mandens bil. Han er også tiltalt for at have truet den pågældende på livet.

Retsmødet tirsdag handlede dog primært om et forhold om røveri, hvor den 20-årige og en jævnaldrende begge er tiltalt. Ifølge politiet begik de to sammen røveri på parkeringspladsen ved Bazar Fyn den 19. april omkring klokken 14.30.

Her skulle den af mændene, der er tiltalt for påkørslen, have truet sig til 600 kroner og en mobiltelefon ved at holde en kniv op mod halsen på en af de tre forurettede. Og derefter sagt: "Hvis jeg ser dig igen, stikker jeg dig ned."

Det var dog et noget andet billede af hændelsen, der stod tilbage, efter de tre, røveriet gik ud over, og de tiltalte havde afgivet deres forklaringer.