Bevaringsværdige bygninger skal vurderes igen

By- og Kulturforvalningen er i gang med at skabe overblik over de bevaringsværdige bygninger i Odense Kommune. Målet er blandt andet at få et bedre overblik over, hvilke ejendomme, der reelt er værd at bevare.

Med mellemrum popper der sager op i By- og Kulturudvalget, hvor en ejer ønsker at nedrive en bevaringsværdig bygning i Odense. Politikerne tager stilling til sagerne en ad gangen - men ofte uden at have det fulde overblik over den enkelte sag set i en større sammenhæng.

Frustreret over mangel på overblik

Ikke sjældent er de huse, der søges om lov til at rive ned, i dårlig stand.

Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt det giver mening af fastholde, at de skal blive stående. For på den ene side er der den bevaringsværdige værdi at tage hensyn til, men omvendt kan konsekvensen af et nej til nedrivning nogle gange blive, at bygningen så bare får lov at stå i sit eget forfald.

Rådmanden siger, at hun er frustreret over manglen på overblik i sagerne om bevaringsværdige bygninger, for det kan i nogle af sagerne for eksempel være vigtig viden, om der er tale om en unik bygning eller en ud af mange.

- Når vi får de her sager en ad gangen, aner vi ved faktisk ikke, om vi har 200 af den slags i Odense eller har vi én, siger hun og tilføjer:

- Vi har brug for et samlet overblik over vores bevaringsværdige bygninger.