Ifølge de tre dømte undersøgte de dele af den gamle skole for at sikre, at der ikke var andre til stede derinde, inden de tændte ild.

Det er endnu uvist, hvor stort et erstatningskrav de tre vil blive mødt af, og retten besluttede, at den del skal afgøres senere ved et civilt søgsmål. Umiddelbart skete der skader for mellem 500.000 og 650.000 kroner, lød det foreløbige skøn. Branden begyndte omkring klokken 18.15, og brandfolkene var først færdige med slukningsarbejdet et par timer senere.

De to andre, en pige og en dreng, der begge er 15 år og fra Odense, blev idømt betingede fængselsdomme. Desuden skal ungdomskriminalitetsnævnet tage stilling til, hvilke foranstaltninger der skal pålægges de unge. Pigen fik ni måneders betinget fængsel, drengen ti måneder og begge skal holde sig fra kriminalitet det næste års tid, hvis ikke straffen skal udløses.

Den ældste, en dreng på 16 år fra Assens-området, blev idømt en ungdomssanktion, som er en socialpædagogisk behandling, der varer i to år - heraf typisk både seks måneder på en sikret døgninstitution og 12 måneder på døgninstitution eller opholdssted.

En dårlig idé

Pigen og den ældste dreng erkendte, at de havde været med til brandstiftelsen, mens den 15-årige dreng erkendte at have været på stedet, men nægtede sig skyldig. Fra hans forsvarer Vilhelm Dickmeiss lød det:

- Han har flere gange undervejs sagt, at det var en dårlig idé. Han har besluttet, at han ikke ville være med, og han er ikke ansvarlig for, hvad de andre gjorde på badeværelset, sagde han med henvisning til arnestedet.

Den påsatte brand blev startet i en spand på et badeværelse, hvor de unge satte ild til papir og hæfter. Flammerne fik fat i et træskab, og derfra gik det stærkt. Imens befandt den 15-årige dreng sig i et køkken i den nedlagte skole.

Anklagerfuldmægtig Sine Josephsen var ikke enig:

- Det er min opfattelse, at han har deltaget på lige fod med de andre. Han er gået med og har ledt efter genstande, der kunne sættes ild til. Han kunne have sagt fra eller ringet til politiet. Det har han ikke gjort.

Retten var enig og fandt den 15-årige skyldig.