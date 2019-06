Besparelserne lurer: Den sidste Sankthans på Engen

Der var velkendte omgivelser, da Sankthans på Engen løb af stablen. Måske for sidste gang. Forud lurer besparelser på Odenses kultur, og arrangement på Fruens Bøge er et af de hjørner, der bliver snittet væk.

Ifølge det fremlagte sparekatalog er der 888.000 kroner at hente ved at droppe torsdagskoncerterne og Sankthans på Engen.

Unge, gamle og børnefamilier er mødt talstærkt op. Albani sørger for øl til de tørstige, og foran Vaffelhuset Skovsøen står folk i kø for at få sig en isvaffel. De gule natteravne holder øje med gæsterne, og Beredskab Fyn er kørt stilling med en brandbil. Det rytmiske kor Pop 'n Soul begynder at indtage den lille scene, der holder ved siden af bålet. Klædt i hvidt synger de et kompot af Kim Larsens Langebro og Ulige Numres Frit Land.

Engen ved Fruens Bøge er tæt af mennesker, der sidder i klapstole og på tæpper og nyder de sidste gyldne solstråler, der flyder gennem toppene af træerne, der omkranser det grønne område. De er alle sammen mødt op for at se den enorme bunke af brænde, der tårner op over menneskemasserne. De har for at fejre Sankthans på Engen.

- Vi skal passe på ikke at gøre kulturen til vores heks, som vi sender afsted til Bloksbjerg. Bare fordi vi ikke forstår os på den eller fordi vi ikke synes den føles så vigtig. Fordi kulturen er et utrolig vigtigt grundlag for vores samfund, for fællesskabet og for den enkelte. Vi skaber en fælles identitet igennem kulturen, det binder os sammen og kulturen kan opløfte, helle og danne den enkelte. Kultur er i den grad velfærd og en velfærd vi skal blive ved med at kæmpe for også den dag i dag, siger Jane Jegind til forsamlingen.

Traditionen tro holdes der en tale før antændelsen af det store bål. I år er det rådmand for By- og Kulturudvalget, Jane Jegind (V), der holder talen. I den kommer hun med en opfordring til hendes byrådskollegaer om at passe på med at spare for meget på kulturen.

I år holdt rådmand for By- og Kulturudvalget Jane Jegind (V) tale for de fremmødte. Foto: Michael Bager

Vi elsker vort land

Efter talen synger Pop 'n Soul Holger Drachmanns Vi elsker vort land, mens brandteknikere omringer bålet med lange fakler. Flammerne får hurtigt fat og tvinger de forreste rækker af menneskehavet bagud. Den blå himmel med tynde, hvide skyer invaderet af bålets grå ryg. Næseboerne fyldes lugten af røg.

- Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Det er en tradition i Odense, som går helt tilbage til 1920'erne er derfor et fast holdepunkt for at mødes, som mange har og har haft for at mødes en Sankthans Aften og være fælles om at festligholde et stykke dansk kultur og tradition, siger Jane Jegind til Fyens Stiftstidende.

- Det er et fællesskab, som falder bort for mange mennesker. Jeg håber, at folk finder andre steder hen, men det bliver ikke det samme som den gode tradition, der har været, afslutter hun.