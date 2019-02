Beskyttelsespenge skal bruges til ny udsatteambassadør

Socialt udsatte skal beskyttes mod vold og afpresning fra bander. Men kun en lille del af de tre mio. kroner, der er sat af til at beskytte dem, er indtil videre brugt. Derfor foreslår rådmand Brian Dybro og borgmester Peter Rahbæk Juel at lave en såkaldt udsatteambassadør, der skal arbejde på gaden.

For de penge har den frivillige forening Projekt Husvild hjulpet ni personer videre - blandt andet den person, der satte hele bevægelsen i gang, den hjemløse Nicolai Hansen , der har måttet flytte fra kommunen efter trusler, fordi han valgte at vidne mod to bandemedlemmer. Men resten af midlerne er ikke blevet brugt, og derfor foreslår Dybro og Rahbæk Juel nu at bruge penge til en ny gadeplansmedarbejder i en periode frem til 2022. Foruden at man fortsat støtter Projekt Husvilds arbejde.

Den nye gadeplansmedarbejder skal finansieres af nogle af de penge, der ellers var sat af til støtte til udsatte i risiko for at blive afpresset af banderne. Det projekt fik Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet set tre millioner kroner til i 2018 og 2019, men foreløbig er der kun brugt omkring 200.000 kroner.

- Den medarbejder skal ikke sige noget på vegne af andre, men ved at snakke med andre kan man samle en generel viden op om, hvad der foregår i det kriminelle miljø. Og den viden er værdifuld for vores sociale arbejde, for de frivillige foreningers arbejde og for politiets arbejde. Hvis der ikke er nogen, der samler den viden op, kommer den ikke videre.

- Hvis man er i kløerne på banderne eller andre kriminelle, er man overladt til sig selv, og så er det jungleloven, der gælder. Banderne har ført en afstumpet brutalitet med sig, og gør det her ekstremt råt. De udsatte oplever vilkårligt vold for at tvinge dem til at handle bestemte steder, og den uforudsigelighed, hvormed volden rammer, er vanvittig at leve i. Derfor er der heller ikke så mange, der får bedt om den hjælp, vi som samfund faktisk kan tilbyde.

Den mørke side af banderne

Og forklaringen er egentlig ret ligetil, siger Brian Dybro:

- Vi skal have relationerne på plads og kunne handle her og nu, når der opstår et behov eller et ønske om, at nu skal der ske noget. Det kan en gadeplansmedarbejder i den grad hjælpe til med, og derfor foreslår vi at bruge de overskydende penge til en udsatteambassadør fire år frem, forklarer rådmanden.

Medarbejderen skal samle viden op på gaden og samarbejde med de kommunale myndigheder, værestederne og politiet. Og have kontakt til de forretningsdrivende.

- På den måde kommer vi tættere på de mennesker, der oplever den mørke side af banderne. Formålet er først og fremmest at hjælpe de udsatte bedre. Vi så selvfølgelig gerne, at flere anmeldte de kriminelle, men når man virkelig er en udsat person på gaden, er det meget svært. Men det, at vi får en viden og kan hjælpe dem, der gerne vil væk fra banderne, er et væsentligt formål i sig selv, siger Brian Dybro.