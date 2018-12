Berømt gospelkor på visit: Gospelmusik kan forene alle mennesker

Anthony Morgan i midten er omdrejningspunktet i The Harlem Spirit of Gospel Choir, der optræder i Odense torsdag 13. december. PR-foto

Den amerikanske gospelsanger og korleder Anthony Morgan sagde sit job op for at hellige sig gospelmusikken. Torsdag 13. december optræder han sammen med The Harlem Spirit of Gospel Choir i Fredens Kirke.

Medlemmerne af The Harlem Spirit of Gospel Choir er ikke en gruppe talentfulde amatørsangere. De har på kryds og tværs sunget kor for Gladys Knight, Elton John, Stevie Wonder, Diana Ross og Aretha Franklin. Otte af de 40 sangere er netop nu på turné med koret, der efter et ophold i Afrika nu synger sig gennem Skandinavien. Det er korets forsanger og leder, Anthony Morgan, der nøje har udvalgt de otte sangere til turnéen. - Tro mig, det har ikke været en let opgave ... Der er mange ting, jeg har skullet forholde mig til. Hvem kunne tage med på så lang en rejse og være væk fra deres familie. Derudover har det handlet om at vælge de sangere, som passede bedst ind i denne ramme. Når der kun er otte, skal de alle kunne fungere som både backingsangere og forsangere. Foruden at kunne bevæge sig elegant, da det fysiske element vægter tungt i vores koncerter, siger Anthony Morgan. Koret begyndte turen i Guinea, Sierra Leone og Marokko i Afrika. Det muslimske publikum blev så grebet af de kristne gospelsange, at Anthony Morgan stadig ikke kan få armene ned. - Det har været en fantastisk turné indtil videre. W-O-N-D-E-R-F-U-L. Alle har sunget og danset med, så det var en fryd. Et medlevende publikum er præcis det, vi drømmer om, siger Anthony Morgan.

The Harlem Spirit of Gospel Choir består af 40 korsangere, der har optrådt med et væld af verdens bedste soul- og popnavne. PR-foto

Gospelmusik samler mennesker I Guinea optrådte koret for flere end 2000 mennesker, som elskede hvert et sekund af koncerten. Bagefter kom mange af publikummerne og fortalte Anthony Morgan, at de aldrig var blevet rørt og ramt af musik som med gospelsangene. - At nyde gospelsange handler ikke kun om at være kristen. Muslimer, jøder og buddhister kan få lige så stort udbytte, fordi det handler om at mærke ånden. Fællesskabet. Vi sluttede koncerten med at invitere publikum på scenen og synge "Oh Happy Day". At stå der - kristne og muslimer - sammen og synge gospel gav mig gåsehud, siger Anthony Morgan. I Afrika havde koret en ateist med som turleder. Gospelmusikken fik hende til at overveje sit religiøse ståsted. Eller mangel på samme. - Da turnéen lakkede mod enden i Afrika, sagde hun til mig: "Waaauw, selv om jeg er ateist, har koret og gospelsangene næsten fået mig overbevist om, at der findes en gud. Det var så spirituelt overvældende, at jeg aldrig har oplevet noget lignende". Det gjorde stort indtryk på mig og understreger, at gospelmusik samler alle mennesker på tværs af religion og sociale skel, siger Anthony Morgan.

Anthony Martin arbejdede i et sportsfirma indtil for tre år siden, hvor han besluttede at satse 100 procent på gospelmusikken. PR-foto

Forbinder jul med sorg Der er en markant forskel på traditionelle gospelsange og julesange. Mens gospelsangene ofte handler om at indgyde håb, drejer julesangene sig primært om Jesus Kristus' fødsel. Og at hylde ham og den. - Mange søger trøst i gospelsange, hvis de tumler med problemer i deres liv. Sådan forholder det sig ikke med julesangene, der næsten udelukkende fokuserer på Jesus Kristus og hans fødsel. For mig handler det ikke om at hylde julen, men derimod om at hylde Jesus, siger Anthony Morgan. Han fortæller, at han faktisk ikke bryder sig voldsomt meget om julen. Det bunder i en personlig tragedie. - Min mor døde i juledagene, hvilket sidder dybt i mig. Derfor forbinder jeg julen med at miste. Med sorg. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan glæde mig over at synge julesange, fordi jeg ved, det glæder mange. Det er også kristent at være uselvisk og glæde andre. At se andre blive glade, er den største gave for mig, siger Anthony Morgan. I Danmark handler julen for mange i højere grad om gaverne under juletræet end årsagen til, hvorfor vi fejrer jul. Sådan er det også i USA. For nogle. - Julen er i høj grad blevet kommercialiseret, men det er meget individuelt fra familie til familie, om julen handler om at fejre Jesus, give gaver eller være sammen med familien, siger Anthony Morgan.

Sagde job op for at synge Korlederen er født og opvokset i bydelen Harlem i New York. Et kvarter med mange sorte, som traditionelt ikke har været blandt de mest velstillede på Manhattan. - Jeg er som så mange andre afroamerikanere i Harlem vokset op i en fattig familie. Vores store samlingspunkt var musikken. Min far var sanger, min mor var sanger, mine onkler og tanter sang og mine brødre synger. Musikken er der, vi fandt og finder glæde. Når jeg tænker tilbage på min barndom, sang vi altid. Hver evig eneste dag, siger Anthony Morgan. At han skulle ende som sanger og korleder lå dog ikke i kortene. I en årrække arbejdede han for det amerikanske sportsfirma IMG-International, men det stoppede han med for tre år siden. - Jeg havde en sikker indkomst og et 9-17 job, som mange drømmer om. Men jeg besluttede, at det var vigtigere for mig at dyrke gospelmusikken og sprede budskabet om Jesus Kristus. Det var et kald, jeg var nødt til føre ud i livet, konstaterer Anthony Morgan. Vi er ved at runde af, da han spørger, om Odense er specielt kendt for noget, da han ikke kender byen. Da han hører det oplagte svar, klapper han begejstret i hænderne. - Hans Christian Andersen. Seriøst? Waaauw, det vil jeg straks fortælle til de andre i koret. De bliver ellevilde. Haaaaaans Christiiiiian Aaaaaaaandersen, synger Anthony Morgan, der også ser frem til at besøge Aarhus, Aabybro, København og Holbæk på turnéen. The Harlem Spirit of Gospel Choir optræder i Fredens Kirke i Skibhuskvarteret torsdag 13. december klokken 17-19 og igen 20-22. Billetter kan købes på www.billetto.dk