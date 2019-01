Bennys ulovlige mur holdt vandet væk: Seden Strandby slap med skrækken

For to år siden forhøjede Benny og Lissi Clausen muren, der skærmer deres grund mod havet. Den beslutning kunne de onsdag morgen være glade for, da højvandet i de indre danske farvande ramte Seden Strandby.

- Det er nemlig især via vores lavtliggende have, at vandet tidligere løb ind i Seden Strandby, så det har hjulpet hele området herude, at vi har bygget den mur. Og selv den er ulovlig, er der da heller ikke nogen, der har krævet den fjernet. De skulle også bare prøve - så kan de selv betale for alt det, som bliver ødelagt af vandet, siger han.

- Her til morgen stod vandet cirka 10-15 centimeter under kanten af muren, så havde vi ikke forhøjet den, så var både vores grund, men også store dele af Seden Strandby, blevet oversvømmet, siger Benny Clausen og tilføjer:

Derfor besluttede ægteparret - selv om det ikke er lovligt - for nogle år tilbage at opføre en 60 centimeter høj mur ud mod havet. For et par år siden - efter de 60 centimeter ved flere lejligheder havde vist sig ikke at række, og efter huset ved én lejlighed havde haft vand helt inde i stuen - blev den forhøjet til 1,20 meter.

- Da vi købte huset for 16 år siden, var der ikke de her problemer. Dengang var der bare en lille forhøjning ud mod havet nede i bunden af haven. Men som årene er gået, er det blevet værre og værre med oversvømmelserne, kan han fortælle.

Venter på dige

For Benny Clausen blev natten til onsdag lang. Han sov ikke og sad i stedet vagt ude ved muren og holdt øje med den pumpe, han har fået sat op til at tømme haven for det vand, der - uanset muren - kommer ind.

- Havet slår mod muren, og så sprøjter vandet ind og skaber den sø, du kan se omme i haven, som har været endnu større tidligere på morgenen, fortæller han og tilføjer, at frygten for oversvømmelser især i november, december og nu altså også i januar, er hård at leve med.

- Selvfølgelig er det stressende, og det påvirker os meget, siger Benny Clausen.

Derfor håber han også meget, at planerne om at opføre et effektivt dige ved Seden Strandby, som har været undervejs i over tre år, snart bliver realiseret. Ved en afstemning i landsbyen sidste år var der flertal for, at diget skal opføres - også selv om de berørte ejendomme selv skal betale.

For Benny Clausen og hustruen Lissi Clausen - i lokalområdet kendt som Duddi - lyder regningen på 75.000 kroner. Selv om Benny Clausen finder det urimeligt, at staten ikke påtager sig regningen, er han klar til at betale, når det ikke kan være anderledes.

- Det bliver vi nødt til. Hvad er alternativet, siger han.

Ifølge Odense Kommunes tidsplan, som er blevet forelagt beboerne i Seden Strandby, skal byrådet i løbet af foråret tage stilling til digeprojektet. Forløber alt efter planen, kan diget stå færdig i august 2020.