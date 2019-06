Bekymring for lugtgener og øget trafik: Afgørende partier tvivler i sag om udvidelse af biogas

Embedsfolk anbefaler politikerne at sige ja til at udvide Fangel Biogas, men flere partier er stadig i tvivl. Sagen afgøres tirsdag.

- Vi har ikke internt truffet en beslutning om, hvorvidt vi er for eller imod. Indtil videre er vores plan, at vi først melder offentligt ud tirsdag efter udvalgsmødet, siger Niclas Turan Kandemir (S).

Kun Enhedslisten har meldt klart ud, at partiet er imod udvidelsesplanerne, men de øvrige tre partier i By- og Kulturudvalget S, V og K er stadig ikke afklaret.

Bigadan ønsker at udvide Fangel Biogas fra en årlig kapacitet fra 132.000 ton til 250.000.Anlægget åbnede i 1989 og er flere gange siden udvidet. Anlægget modtager gylle fra lokale landmænd og madaffald, der hovedsageligt kommer fra lokale madbearbejdende virksomheder. Biogassen benyttes til at producere elektricitet og fjernvarme i anlæggets gasmotorer.Udvidelsesplanerne har skabt massiv debat i lokalområdet. Der er afgivet 99 høringssvar fordelt på 58 husstande, og desuden er der gennemført fire underskriftindsamlinger - to til fordel for en udvidelse og to imod. Flest er dog imod.

Grøn omstilling

By- og kulturforvaltningens embedsfolk vurderer, at de krav, der stilles til biogasanlægget, er tilstrækkelige, og forvaltningen anbefaler politikerne at sige ja til udvidelse, fremgår det af dagsordenen til tirsdagens afgørende møde.

Men sagen er kompliceret, lyder det fra Niclas Turan Kandemir.

Er der intern uenighed i S omkring den her sag?

- Jeg vil sige, at det er ikke en af de nemme sager, siger han.

På den ene side står de bekymringer for især øgede lugtgener og mere trafik, som mange beboere i området har givet udtryk for via høringssvar, underskriftindsamlinger og ved direkte henvendelse til politikerne. Selv om der er lavet underskriftindsamlinger både for og imod en udvidelse er antallet af skeptikere klart højest.

På den anden side står hensynet til tidens store politiske emne, nemlig den grønne omstilling, hvor øget brug af biogas vurderes at kunne bidrage i positiv retning.

- Vi skal have gang i den grønne omstilling. Og sådan som jeg forstår det, så er CO2-belastningen mindre i forhold til andre fossile energiformer, siger Niclas Turan Kandemir.

"Den samlede miljømæssige gevinst ved anlægget efter udvidelsen er behandlet i VVM-redegørelsen, og viser et positivt resultat, hvilket hele konkret betyder, at man fortrænger mere CO2, end man anvender", skriver embedsfolkene.

Niclas Turan Kandemir tilføjer, at de potentielle lugtgener omvendt er noget af det, som det er svært at blive klog på, og som gør sagen svær at afgøre. Hvor slemt, det reelt er, fremstår for ham ikke entydigt.

- Det har været noget diffust i forhold til, at vi har fået modstridende meldinger fra hhv. folk i området, fagfolkenes udmeldinger og de målinger, der er foretaget.