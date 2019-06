Bekymrede borgere: Hvis bussen forsvinder, så dør Lumby

Ole Bay, Bent Knudsen og Jane Jul Jensen bor i Lumby. De er bange for at miste deres bus, som planen for fremtidens rutenet, Bynet 2021, lægger op til. Borgerne har dog en mulig løsning i baghånden, som de håber, Odenses politikere vil lytte til.

40 trin på stejle trapper fyldt med vildtvoksende planter på begge sider af Otterupvej kan risikere at blive virkeligheden for beboere i Lumby, hvis bus 62 forsvinder. Forslaget for det fremtidige rutenet ved navn Bynet 2021 lægger nemlig op til, at flere af kommunens yderområder står til at miste deres mulighed for at benytte offentlig transport.

I Odense-forstaden Lumby vil det tvinge borgerne til at benytte bussen på Otterupvej. Udover at få længere til bussen, vil det også kræve unge ben og gode lunger overhovedet at nå op til stoppestedet ad de stejle trapper.

Jane Jul Jensen på 76 år har boet i Lumby siden 1985. Hun lider af sygdommen KOL, så hendes lungekapacitet er ikke, hvad den har været.

- Jeg har taget bussen fra Otterupvej, når jeg har været på sygehuset, men jeg mister luften, når jeg går op ad trapperne. Når jeg skal hjem igen, er jeg helt færdig, for det er op ad bakke hele vejen, fortæller Jane Jul Jensen.