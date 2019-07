Begrænsning virker ikke: El-løbehjul kører stadig med fuld fart i gågaden

- Fra på mandag er det slut med hurtigt kørende el-løbehjul i gågaden.

Sådan lød det fredag i sidste uge fra Jacob Juhl Harberg, der er kontorchef i Letbane, Vej og Parkering hos Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning. Kontorchefens udtalelse var baseret på de forsikringer, han havde fået fra firmaet Voi, der 1. juli sendte de første el-løbehjul på gaden i Odense.

Men det såkaldt geo-fencing-system, der skulle begrænse farten på løbehjulene på udvalgte steder, virker ikke rigtig. Så der er stadig ikke kommet styr på løbehjulene i gågaden, lyder det nu fra By- og Kulturforvaltningen.

- Vi har haft en medarbejder nede for at teste, om det virker. Og det gør det tilsyneladende ikke, konstaterer Helle Ejsing fra Letbane, Vej og Parkering.

Hun oplyser, at Odense Kommune fortsætter dialogen med Voi. Kommunens krav er stadig, at det ikke skal være muligt for løbehjulene at køre hurtigere end gåhastighed svarende til fem kilometer i timen i gågaderne.

Ifølge Helle Ejsing er det Odense Kommunes opfattelse, at Voi gør, hvad firmaet kan for at få løst problemet.

- Vi har ingen grund til at tro andet, end de gør deres bedste for at få det bragt i orden, siger hun.

Avisen har uden held forsøgt at få en kommentar fra Vois kommunikationskontor i Stockholm.

Det tyske firma Tier, der på mandag sender 440 el-løbehjul på gaden i Odense, oplyser, at deres løbehjul ikke ville kunne køre hurtigere end fem kilometer i timen i gågaderne.