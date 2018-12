Begik to indbrud juleaften: Troede han var usynlig og ville indlægges

En 44-årig mand skal tilbringe de næste fire uger i Odense Arrest efter, at han blev taget i at bryde ind i Mamma Mia Pizza og i nabovillaen. Foto: Michael Bager

Juledag blev en 44-årig mand idømt fire ugers varetægtsfængsling, efter han erkendte at have begået to indbrud juleaften. I samme ombæring erkendte han også to tidligere indbrud.

Odense: En 44-årig mand blev juledag varetægtsfængslet i fire uger i retten i Odense efter, at han erkendte sig skyldig i at have begået fire indbrud - to juleaften, et den 7. december og et den 21. november. Efter at have tilbragt natten i Odense Arrest blev han fremstillet for en dommer klokken 11.30. Da han kom ind i retslokalet hilste han høfligt på alle i lokalet og forsikrede, at han ville svare på alt, hvad han kunne huske. Indbruddene skyldtes påvirkning af stoffer, fortalte han. Til hverdag modtog han metadon på værestedet Dannesbo, derudover havde han sidemisbrug i form af kokain, ligesom han røg en pibe hash en gang i mellem og tog nogle piller kalde Rivotril. Sidstnævnte kan han ikke tåle, forklarede han. - Når jeg tager Rivotril, tror jeg, at jeg bliver usynlig og derfor kan stjæle, forklarede han.

Blev afvist på psykiatrisk afdeling Anklageren bad ham om at forklare, hvad han havde lavet juleaften, hvor han begik de to af indbruddene. Tiltalte brød grædende sammen og begyndte at gennemgå sin dag. Han havde en aftale om, at han skulle spise på værestedet Dannesbo, som han holdt meget af at komme på. På vej derned stoppede han op og tog kokain. Det gjorde, at han udover at have det psykisk dårligt også fik det fysisk dårligt. Derfor ringede han 112. Det fik Falck til at komme ud og hente ham og køre ham ud på psykiatrisk afdeling. - Jeg bad om at blive indlagt i et par dage, fordi jeg vidste godt, at den var gal. Men de sagde, at der ikke var plads, og at der var nogen, der havde mere brug for pladserne end mig, så de sendte mig hjem, fortalte han grædende, hvorefter en af betjentene hentede nogle servietter til ham.

Brød vindue op med et kosteskaft Efter at have forladt psykiatrisk afdeling endte han på Sdr. Boulevard. Han havde brug for penge til et buskort, og derfor valgte han at bryde ind i Pizza Mamma Mia. Han fandt et kosteskaft i baggården, som han tilspidsede, hvorefter han fik listerne pillet af et vindue. Det lykkedes ham dog ikke at pille glasset ud, så han kunne komme ind i pizzariaet. Det krævede en skruetrækker, vurderede han, og sådan en fik han øje på i nabovillaen gennem et vindue. Her var vinduet så gammelt, at han nemt kunne få listerne af. Udover at stjæle skruetrækkeren tog han også et ur, nogle smykker og 20 euro. Ifølge politiet skulle han også have taget en iPad, men det nægtede han. Derefter gik han tilbage til pizzariaet, hvor pengekassen til hans ærgrelse var fjernet. Til gengæld var der 1052.50 i en skuffe, som han tog. I mellemtiden havde en borger set indbruddet og tilkaldt politiet, som ankom og anholdte ham.

Kørt ned og civil anholdt Udover de to indbrud juleaften, erklærede den anklagede sig også skyldig i to tidligere indbrud. Han fortalte, at han var kommet gående langs vejen den 7. december på vej mod sit hjem, som er i Odense. Han går på en strækning uden cykelsti eller fortov, hvor han pludselig bliver kørt ned. Damen i bilen insisterer på at køre ham på skadestuen, hvilket han går med til. Efterfølgende blev han udskrevet med overfladiske skrammer og ville gå hjem. Her kommer han ved en fejl til at gå i den forkerte retning, forklarer han. Da han opdager sin fejl, befinder han sig nær en grillbar. Den beslutter han sig for at begå indbrud i for at få nogle kontanter. Efter at have stjålet en cola, seks øl og en sparegris, bliver han overrasket af ejeren, der foretager en civil anholdelse ind til politiet når frem. Det fjerde indbrud, han erklærede sig skyldig i, foregik den 21. november på Risingsvej i Odense. Efter at have drukket en flaske tequila, brød han ind i en villa. Her stjal han to armbåndsure, noget julepynt, et musikanlæg og en pose med forskellige ting.

Bad om lov til at se sin syge mor Efter at anklager og forsvareren havde talt med den sigtede, spurgte dommeren, om han havde noget at tilføje, og det havde han. - Jeg vil gerne have lov til at se min mor, da hun er meget syg, lød det fra ham. Tidligere havde han forklaret, at hans far var død for to år siden, og at hans morbror for nylig også var død. Dommeren valgte at se bort fra hans ønske og give ham fire ugers varetægtsfængsling, som hun begrundede med, at hans nuværende tilstand var for ustabil til, at hun kunne løslade ham. Selvom tiltalte var ked af det, accepterede han dommen. - Jeg ved godt, at jeg har gjort noget forkert, og det skal jeg straffes for, sagde han. Herefter rejste han sig op og ønskede alle en god jul.