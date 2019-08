Bedste sommer siden 2011: Over 96.000 gæster i Odense Zoo

I år har der været mange nye oplevelser for gæsterne i Odense Zoo, og det har tilsyneladende fået rigtig mange til at besøge haven.

Helt præcist har 96.355 gæster været i tur i Odense Zoo i skolernes sommerferie fra den 29. juni til og med søndag den 11. august.

Det gør sommeren til den bedste i otte år. Det er nemlig det største antal af besøgende siden 2011.

- Der er ingen tvivl om, at Bøgetoppen, vores gåtur i 12 meters højde, virkelig har fået en god modtagelse og har trukket mange til, og det er vi selvfølgelig enormt glade for, udtaler Zoo-direktør Bjarne Klausen.

- Det er vigtigt for at gøre vores gæster endnu mere begejstrede for den danske natur, og jeg synes, vores besøgstal og de mange positive tilbagemeldinger, vi får på Bøgetoppen, vidner om, at vi lykkes med det.

Målt op mod sidste år, har sommeren 2019 været en stor succes. I forhold til sommeren 2018, er besøgstallet gået frem med 12 procent, fra 84.056 besøgende i samme periode sidste år.

En del af forklaringen er uden tvivl også, at sommeren 2019 har budt på rigtig godt zoo-vejr.

- Sidste år havde vi en lang og meget varm sommer, og så står en tur på stranden altså højere på listen end en tur i zoo. I år har det været lidt køligere, lidt mere overskyet, og det er helt perfekt for os, lyder det fra Bjarne Klausen.