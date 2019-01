Bebyggelsesprocent fastholdes ved omstridt byggeri

Beboere i Dalum har været på barrikaderne på grund af et planlagt byggeri på Demantsvej. Bebyggelsesprocenten er for høj, og det vil medføre store trafikale gener, siger beboerne. Sagen har været til høring i By- og Kulturudvalget, som har besluttet at imødegå den trafikale kritik. Bebyggelsesprocenten bliver ikke ændret.

Et planlagt byggeri i Dalum, på hjørnet af Demantsvej og Iver Vinds Vej, har mødt stor modstand blandt beboerne i området, hvor bygherre Michael Sandal ønsker at opføre 25 boliger i op til to en halv etages højde.

Det planlagte byggeri skal ligge, hvor der indtil for et par år siden lå en muslimsk friskole. Men bebyggelsesprocenten på omkring 65 er alt for høj i forhold til de 40 procent, der ellers var lokalplanens udgangspunkt. Også de trafikale gener er for store, siger nabolagets beboere.

Nu har By- og Kulturudvalget med egne ord indgået et kompromis.

- Vi har fået kigget på trafikforholdene og imødekommer beboerne, så der kun bliver indkørsel fra den ene side, siger Anders W. Berthelsen (S), der sidder i udvalget.

Det hjælper ifølge udvalgsmedlemmet beboerne på Zachariasvej. Og dén beslutning mødes da også med glade miner hos beboerne.

- Vi er glade for, at politikerne har indgået en dialog med os, siger Christopher Gerso-Møller, der bor på Zachariasvej.

Bebyggelsesprocenten og dermed højden på det planlagte byggeri fastholdes imidlertid.

- Det er en højde, der ikke er et fremmedelement i kvarteret. Højden er ikke så voldsom, at vi vil ændre det. Det kommer ikke til at stikke voldsomt ud i kvarteret, hvor der både er villaer og gamle arbejderboliger, siger Anders W. Berthelsen.

Men det er billigt sluppet for bygherren, mener Kerstin Bro Egelund, der også bor på Zachariasvej.

- Højden bliver der jo ikke rykket ved, og det, synes jeg, er en skam. Jeg havde gerne havde set, at bebyggelsesprocenten var blevet lavere, siger hun.