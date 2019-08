Korup: På Havtornvænget i Korup har man i over et år stødt på en større blokering på den ene side af vejen. En stor bunke jord, metalplader og flere røde afspærringscylindre med et omkransende hegn, der er væltet vind og skæv, er, hvad beboerne på vænget dagligt må affinde sig med.

Efter afskærmningen blev sat op for lidt over et år siden for at skærme for to dybe huller, er der gået hårdknude i, hvem der skal betale for at få hullerne lappet.

- Vi føler os meget magtesløse og fanget i kommunens passivitet, ineffektivitet og dårlige moral, lyder det fra Jesper Sagen, der som beboer i vænget er bannerfører i kampen for at stille kommunen til ansvar.

De to dybe huller opstod under hedebølgen i starten af maj 2018, da en bil passerede henover. Under asfalten er jorden faldet sammen, efter at Odense Kommunes fjernvarmeforsyning i starten af 1980'erne ikke fik lavet ordentlige fjernvarme-installationer.

Vejen er en privat fællesvej, som blandt andet benyttes af skolebørn, og i princippet skal beboerne selv stå for al vedligeholdelse, men så enkelt er det ikke, lyder det fra beboerne.

- Fjernvarmen har udført et gigantisk sjusket og forkert udført arbejde med kloakkerne, da man for mange år siden lagde fjernvarme ind. Det var dengang kommunen, der stod for det, og det har kun været et spørgsmål om tid, før vejen ville falde sammen med de rørsamlinger, siger Jesper Sagen.