Beboere i Gerthasminde har indledt nyt slag: Foreslår skovhave frem for nybyggeri

Gerthasminde-beboere stiller spørgsmål ved lokalpolitikeres grønne ambitioner for ud for tirsdagens udvalgsmøde, hvor det besluttes, om der kan gives en dispensation, som tillader treetagers nybyggeri på Falen. Et byggeri, som beboerne mener vil tage kigget ind til den historiske haveby.

- Vi vil gerne minde jer om, at By og Kulturudvalget 5. marts 2019 selv besluttede ambitionsniveauet for byens boligudbygning: "Ved omdannelsen af byen må byggeriet ikke blive for tæt og for højt" og "Odense Kommune ønsker ikke at prioritere nye boliger i de grønne kiler. Der skal værnes om den grøn-blå struktur. Udbygning af grønne områder i byen bør understøttes især i den tætte by", påpeger beboerne i brevet.

249 indsigelser har Odense Kommune modtaget forud for behandlingen af punktet - heraf er den største andel fra områdets beboere - og mandag modtog politikerne en mail, hvor beboerne nævner muligheden for at etablere det, de kalder en skovhave på matriklen, som for tiden er beklædte med et garageanlæg.

Beboerne i Gerthasminde har indledt et nyt slag mod opførelsen af fem treetagers boliger på Falen, som de mener vil lukke af for den historiske haveby, inden det drøftes på By- og Kulturudvalgets møde i dag, tirsdag.

I juli 2018 blev beboerne i Gerthasminde opmærksomme på et lokalplanforslag, som lovliggjorde byggeri i tre etagers højde på Falen, med ryg ind mod haveby-bebyggelsen. De indsendte en række indsigelser og siden blev sagen udskudt, ligesom begge parter - beboere og bygherre - fik foretræde for i By- og Kulturudvalget. Efter et ændret forslag fra bygherren, er sagen tilbage på dagsordenen tirsdag 25. juni, hvor den forventes endelig afsluttet.

Beboerne mener modsat, at lokalplanen ikke kan bøjes: "Der står udtrykkeligt, at der ikke må opføres yderligere bebyggelse, bortset fra enkelte mindre bygninger, der skal anvendes fælles for områdets beboere. Det kan ikke misforstås", skriver de til politikerne.

Forvaltningen argumenterer for overskridelsen ved at nævne, at der i området er bebyggelsesprocenter på op mod 303, og at "der er kun ca. 4 ejendomme i Gerthasminde, der har en bebyggelsesprocent under 50".

Sagen drejer sig bl.a. om, at forvaltningen agter at give dispensation fra lokalplanen til bebyggelsesprocenten, som ikke må overstige 50 procent for den enkelte matrikel. Men med de tegninger, der foreligger af det kommende byggeri, bliver den i stedet på 112.

Lignende sager

Et afsnit i Gerthasminde lokalplan, der handler om at etablere et friareal ud mod Falen, har bestyrket beboerne i mulighederne for at få et grønt område. Derfor har de fået udarbejdet en skovhave med blomstrende vækster, som kan bidrage til biodiversiteten. Skulle udfaldet af dagens møde alligevel gå beboerne imod, har de næste træk klar i ærmet, lyder det fra en af dem, Marianne Albeck:

- Vælger politikerne at give grønt lys for en dispensation af lokalplanen, ryger sagen til Planklagenævnet. Vi har gravet flere lignende sager fra nyere tid frem, og ud fra dem mener vi ikke, at Odense Kommune har en god sag, siger hun.

Forvaltningen er af en anden holdning:

"Det er (...) forvaltningens vurdering, at omkringboende ikke vil få medhold i et eventuelt erstatningskrav mod kommunen, hvis byggeriet tillades. Der kan dog blive tale om udgifter til advokatbistand mv., hvis der anlægges sag om erstatning", står der i indstillingen til politikerne.