Batman og de andre nørder indtager Odense

- For mig handler det meget om at få det til at se rigtigt ud. Ørene, næsen og alle de andre detaljer. Og så er en stor del af glæden også at se reaktionen. Ikke mindst fra børnene, når de siger "se, det er Batman", forklarede Per Nordskjold om motivationen, der ligger bag, da avisen mødte ham. Og han tager gerne betegnelsen "nørd" på sig.

Lørdag var han - fuldt udklædt i hjemmelavet Batman-kostume med vinger, der kan foldes ud og det hele - en af de figurer, gæsterne kunne møde ved den nye event Odense Geek Gathering, der finder sted i Kulturmaskinen . Her var målet at fejre det nørdede.

Cirka 10.000 kroner om året bruger Per Nordskjold, 56 år og fra Aarhus, på at udleve sin store passion: At klæde sig ud som Batman og deltage i forskellige såkaldte cosplay (kostumeleg) arrangementer i Danmark og i udlandet.

Selv Batman alias Per Nordskjold kan blive sulten og få brug for en rugbrødsmad og en Pepsi. Foto: Nils Svalebøg

Vild med Batman siden barndommen

Til daglig er Per Nordskjold pædagogmedhjælper, og her er hans glæde ved at klæde sig ud noget, børnene værdsætter.

- Sidste gang til fastelavn var jeg Pippi Langstrømpe, kunne han fortælle.

Kærligheden til tegneserie-figuren Batman har han haft siden barndommen i 60'erne, hvor han både læste bladene og legede, han selv var superhelten.

Det var dog først i 2013, at det for alvor begyndte at gribe om sig med timevis ved symaskinen for at få lavet det helt perfekte kostume. Det er undervejs blevet til flere forsøg, inden det lykkedes at få lavet den virkelighedstro udklædning, Per Nordskjold bærer nu, når han optræder som Batman - både i indland og udland.

- Jeg tager til England et par gange om året for at deltage i nogle store events, der foregår i London og Manchester. Det er kæmpestort.

Hvorfor gør du det? Er det for din egen skyld eller for andres skyld?

- Det er udelukkende for min egen skyld. Det er vel en portion narcissisme i det, men selvfølgelig er det også godt, hvis det kan give andre en god oplevelse.

Du er 56 år. Forestiller du dig, der kommer en dag, hvor du ikke længere skal klæde dig ud som Batman?

- Når jeg begynder at ligne fatman (en tyk mand, red.) i steder for Batman. Det kræver man holder sig lidt i form, siger han og peger på det stramtsiddende superhelt-kostume. Men Per Nordskjold slår samtidig fast, at han ikke kan se for sig, at den dag nogensinde kommer, hvor han helt stopper med at klæde sig ud.

Lørdagens fejring af det nørdede i Odense varede hele dagen, og det var også muligt at købe udstyr, høre foredrag, arbejde med kostumer, spille brætspil inden for rollespilsgenren eller spille sit yndlingsspil på en af de opstillede spillekonsoller. Plus en hel masse andet.

Stemningen ved arrangementet kunne forbipasserende fornemme udenfor i Farvergården, men ville man ind til det, der foregik indenfor i Kulturmaskinen, krævede det dog, man havde købt billet.

Festlighederne sluttede med en aftenfest for deltagere over 18 år, som sluttede klokken to i nat.