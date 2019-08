Barsk middelalder: Oscar fra Højby bliver tæsket med en økse

Men det er tydeligt, at alle kræfter bliver lagt i kampen, der bliver slået hårdt på modstandernes rustning eller hjelm med sværdet, sparket på hans ben og lavet kropsangreb med kraftfulde tilløb. De 10 stærke kæmpere råber, prøver at komme hinanden til hjælp og forsøger at komme i overtal, mens dommerne giver kommandoer, når en regel overtrædes.

Oscars hold hedder Memento Mori (der betyder "husk at du skal dø" på latin) og er klædt i violet og sort. De kæmper fem personer af gangen mod fem modstandere, og når alle fra det ene hold er gået i jorden, er runden afgjort. På kamppladsen er det meget svært for en tilskuer at kende forskel på medlemmerne af holdet, der alle er klædt ens og desuden gemt bag hjelm og visir.

Rudolf Steiner-elev

Han blev introduceret til sporten på et marked og hurtigt inviteret med på et hold. Hele sin barndom har han været vant til at overnatte på middelaldermarkeder med familien, så han har tidligt fået historien med sig. Forældrene har også en bod her i Odense med hatte og skeer.

- Men det er jeg ikke så interesseret i længere. Jeg er her kun for sportens skyld, hvis jeg ikke skal kæmpe, gider jeg ikke middelaldermarkeder mere. Sådan har alle på mit hold det. Vi vil være gode, og vi vil arbejde for det, siger Oscar Gregers Nielsen.

Han har endnu ikke taget sin rustning af. Den virker tung, vægten er 25 kg, og det er ikke så meget ifølge Oscar. Den er lavet af det lette metal titanium, så til gengæld er den dyr. 20.000-25.000 kroner har Oscar investeret i den i løbet af det år, han har samlet den.

- Og så skal den vedligeholdes hele tiden. Jeg sidder og syr læder, når jeg ser film, fortæller han.

Det er der ikke meget tid til, for de fleste af ugens dage er besat med styrketræning, løb og crossfit, og hver mandag tager han til København for at træne med Memento Mori, der har hjemme dér. Tidligere var han på holdet Hansetropperne i Vejle, men han tog imod en invitation fra det københavnske hold.

Efter kampene gispes der og drikkes vand. Der er vægt bag i både angreb og forsvar i den relativt korte tid en kamp varer.

- Det kræver virkelig mange kræfter, det nytter ikke at ryge eller drikke, hvis man skal klare det her, siger Oscar, som sammen med sit hold skal til en turnering i Italien i september og næste forår skal til Spanien til VM i Buhurt.

Først skal han dog begynde på University College Lillebælt, hvor han vil uddanne sig til automationsteknolog.

Ved siden af middelaldervåbnene er hans store interesse programmering og robotter. Det er formentlig ikke hans skoles skyld, at netop har fået disse interesser. Hele sin skoletid til og med 12. klasse har han gået på Rudolf Steiner Skolen i Odense, hvor man traditionelt ikke er de største tilhængere af våben og moderne teknologi.