Popduoen Barselona består af Odense-knægten Rasmus Theodor og Frederiksberg-knøsen Rud Aslak. De går mod single- og ep-tendenserne ved at udsende ikke bare et men to albummer.

Man kan kalde 18-årige Rud Aslak og 19-årige Rasmus Theodor mange ting. Men dovne eller uproduktive ville være særdeles upassende med tanke på, at deres duo Barselona fredag 15. mart udgaver de to fuldlængdealbummer "Hjertebank" og "Legebørn". Aldeles usædvanligt i en tid, hvor flertallet af bands primært udsender singler og ep'er.

Efter udgivelsen af duoens seneste udspil, ep'en "Sommerkys" fra begyndelsen af 2018, besluttede de to unge mænd, at det for en tid var slut med ep'er.

- Vi havde irriteret os over, at fuldlængdealbummer efterhånden var en mangelvare. Og følt, at det ikke var specielt forløsende at udgive en ep og slet ikke en single. Mange af de bands, vi selv dyrker, udsender sjældent hele albummer, hvilket ærgrer os. Det var med til at give næring til idéen om at udgive et helt album, siger Rud Aslak.

Allerede en måned inde i processen med at skrive og indspille nye sange, havde Barselona nok til en hel plade. Men sangene strittede i vidt forskellige retninger, derfor kom bandet med hjælp fra deres pladeselskab på idéen med at angribe det konceptuelt og lave to hele albummer.

- Det lå lige til højrebenet at lave et album med rockede sange og et med mere organiske popsange. Der er et kæmpe spænd mellem eksempelvis "Jeg så livet forlade mig" på "Legebørn" og "Spørg mig til råds" på "Hjertebank". Den første handler om livets helt store spørgsmål, mens den anden er en lille let autotune-sang med en sommerhus-stemning, siger Rasmus Theodor.