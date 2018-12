Bands battler på tredje år på Tinderbox

Bands med fynsk tilknytning får igen chancen for at optræde på Tinderbox gennem Tinderbox Band Battle.

Tinderbox har ikke løftet sløret for helt så mange navne som på samme tidspunkt sidste år, men festivalen melder til gengæld ud, at Tinderbox Band Battle vender tilbage i 2019.

De seneste to år er åbningskoncerterne på festivalen leveret af lokale musikere, der har kæmpet sig gennem konkurrencen. I år drejede det sig om Efternøler, Timur og Markus Valentin, der alle fik lov til at åbne festivalens teltscene og på den måde blive profileret overfor tusindvis af Tinderbox-gæster.

Nu er det blevet tid til at søsætte tredje udgave af Tinderbox Band Battle, og tilmelding kan ske via Tinderbox.dk. Deadline for tilmelding er søndag 3. februar, hvorefter brugere på Tinderbox' Facebook-side vil kunne stemme på 30 udvalgte bands og solister, som skæres ned til 15 finalenavne.

- Tinderbox Band Battle har været en stor succes de sidste to år, og vi er glade for i år at kunne være lidt tidligere ude end normalt for at give så mange som muligt en chance for at tilmelde sig. Niveauet har været højt i alle dele af processen, og tilbagemeldingen fra de seks vindernavne fra de to seneste år har været, at man udover en god koncertoplevelse også har fået stor eksponering i medierne og uvurderlig erfaring i forbindelse med konkurrencen, siger talsmand for Tinderbox, John Fogde.

De tre vindere af Tinderbox Band Battle modtager normal bandhyre for deres koncert på Tinderbox, og eneste krav for tilmelding er, at bandet har en tilknytning til Fyn, da formålet med konkurrencen er at promovere den lokale musikscene.

De tre navne udvælges endeligt af en jury med medlemmer fra TV2/Fyn, spillestederne Posten, Studenterhus Odense og Kansas City foruden Beatbox Entertainment og Tinderbox.

Åbning for tilmelding: Tirsdag 18. december. Sidste frist for tilmelding: Søndag 3. februar. Præsentation af 3x10 bands til afstemning på Facebook: Mandag 11. februar. Afslutning på publikumsafstemning: Tirsdag 19. februar. Annoncering af 3x5 finalebands: Mandag 25. februar. Finaleaftener: Posten tirsdag 5. marts, Kansas City onsdag 6. marts og Studenterhuset torsdag 7. marts. Tinderbox 2019 afvikles i Tusindårsskoven 27. til 29. juni.