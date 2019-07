Bandekonflikt i Odense er afblæst - men politiet holder stadig øje

Bandekonflikt i Odense

Siden 2008 har der været rocker- og bandekonflikt i Odense, men efter at Black Army i 2017 nedlagde sig selv har der i en længere periode været ro.Den ro sluttede i slutningen af januar 2019, hvor der var skyderi ved Bazar Fyn og på Bøgetorvet.



Få dage senere var der igen skyderi ved Fyrreparken i Vollsmose, og det skete igen i februar.



Det fik Fyns Politi til at indføre både visitationszone og en skærpet strafzone, og af Fyns Politi beskrevet som en nødvendighed i en verserende bandekonflikt. I en visitationszone må politiet - modsat normalt - visitere personer uden nogen konkret mistanke og uden at sigte personen.



Den 7. april var der om aftenen stort slagsmål mellem de to stridende grupperinger i Korsløkkehaven. Parterne flygtede fra stedet i deres biler, og senere fandt politiet tre forulykkede biler på Heltzensgade. En person skulle være blevet påkørt. En fjerde bil, en hvid Mercedes, som politiet mener var gerningsbilen, var forsvundet. Den blev senere fundet på Ørstedsgade med store skader og blodrester.



Den 8. april fik Fyns Politi anmeldelse om, at en bil var blevet påkørt med vilje på Kertemindevej.



Den 9. april fandt politiet under en ransagning en ni millimeter pistol med fyldt magasin i en postkasse i Granparken. En 30-årige mand blev senere varetægtsfængslet i et grundlovsforhør ved Retten i Odense. Samme aften blev ni personer anholdt i Victoriagade efter en biljagt i Skibhuskvarteret og Vollsmose. De ni blev anholdt for at forstyrre ro og orden, men politiet løslod dem igen, da det ikke stod klart, hvem der havde kørt bilerne, og førerne kunne derfor ikke sigtes.



Fem personer sidder stadig varetægtsfængslet for skyderiet i februar, og sagen kommer for et nævningeting i november og december.