Bandekonflikt i Odense: Fynsk retsordfører har bedt justitsministeren om et hastemøde

Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen har bedt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om et hastemøde i bandeforligskredsen, hvor hun vil have drøftet bandekonflikten i Odense, og om politiet har behov for nye redskaber.

- Ja. Og jeg er ikke i tvivl om, de kan bruge redskaberne, vi har vedtaget, men der kan godt være nogle mangler og nye behov hos politiet, for hver konflikt kan have sine egne karakteristika. Og derfor er vi nødt til fra politisk hold hele tiden at have politiets ryg. Men det er politiet, der har fingeren på pulsen, og det er vigtigt, at det sker i dialog med politiet.

Når nu Fyns Politi kalder det en bandekonflikt, har det vel også mulighed for at bruge redskaberne i bandepakken?

- Fyns Politi har jo ikke fået tilført flere ressourcer, selvom der er blevet uddannet markant flere betjente. Og derfor er jeg oprigtigt bekymret for, om Fyns Politi har mandskab nok til at håndtere denne situation, uden det går ud over andre opgaver.

- Det har jeg for at sikre, at politiet har de rette redskaber. Denne type konflikter udvikler sig hele tiden, og bandemedlemmerne finder nye veje. Derfor er jeg meget optaget af, om politiet har de rigtige redskaber og ressourcer, siger hun og fortsætter:

Efter nyheden om, at der igen er bandekonflikt i Odense, har socialdemokratiets fynske retsordfører Trine Bramsen bedt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om et hastemøde i bandeforligskredsen.

Undrer sig over udtalelse

På mødet, som retsordføreren håber, kan finde sted tidligt i næste uge, vil hun også vende justitsministerens udtalelser 30. januar om, at der ikke var bandekonflikter, og at bandepakken havde virket. Han sagde dengang:

- Det er rigtig positivt, at politiet kan konstatere, at der ikke er nogen bandekonflikter i øjeblikket. Det er et eksempel på, at bandepakken virker. Der falder meget hårde straffe på grund af bandepakken, og en tredjedel af alle bandemedlemmer sidder i fængsel, lød det til Ritzau.

Og dét undrer Trine Bramsen.

- Det er problematisk, at man kan stå at afvise, at der var bandekonflikter sidst i januar, når der var skudt i Vollsmose få dage forinden. Det er ikke fair over for borgerne. Man behøvede jo bare at tale med de berørte beboere i områderne, som ville sige, at der var noget under opsejling, siger hun.

- Og havde man allerede der erkendt, at der var noget på vej, kunne man måske have taget det i opløbet. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at odenseanerne nu igen kan opleve, at der bliver skudt i gaderne, tilføjer hun.

Fyns Politi har som den første politikreds benyttet sig af en skærpet strafzone. Det er vel også et vink med en vognstang om, at der var noget i gang?

- Ja, det er det. Og derfor klingede det hult, at justitsministeren stort set samtidig havde afvist, at der var bandekonflikter i Danmark, siger den fynske retsordfører.